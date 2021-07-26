Поэтому давайте учиться чистить серебро в домашних условиях. С помощью наших секретов сделать это легко и просто.
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Нашатырный спирт
Цепочку нужно положить в нашатырь на 15 минут, после чего высушить.
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Мыльный раствор
В теплую воду добавьте кусочек мыла, подождите, пока оно растворится. Добавьте несколько капель нашатырного спирта. Поместите украшения в этот раствор на ночь, а утром очистите старой зубной щеткой, промойте проточной водой, высушите кусочком мягкой ткани.
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Зубная паста
Нужно будет взять зубную пасту и старую щетку. Этот способ поможет быстро справиться с темным налетом.
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Уксус
Уксус нужно подогреть и положить в него цепочку на 20 минут, после чего протереть ее и промыть теплой водой.
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Жидкость для линз
Чистить серебро можно лимонным соком и даже жидкостью для контактных линз. Это легко и просто.
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