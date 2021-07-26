Тому нумо вчитися чистити срібло в домашніх умовах. За допомогою наших секретів зробити це легко та просто.
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Нашатирний спирт
Ланцюжок потрібно покласти у нашатир на 15 хвилин, після чого висушити.
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Мильний розчин
У теплу воду додайте шматочок мила, почекайте, поки воно розчиниться. Додайте кілька крапель нашатирного спирту. Помістіть прикраси в цей розчин на ніч, а вранці почистьте старою зубною щіткою, промийте проточною водою, висушіть шматочком м'якої тканини.
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Зубна паста
Потрібно буде взяти зубну пасту і стару щітку. Цей спосіб допоможе швидко впоратися з темним нальотом.
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Оцет
Оцет потрібно підігріти та покласти у нього ланцюжок на 20 хвилин, після чого протерти його і промити теплою водою.
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Рідина для лінз
Чистити срібло можна лимонним соком і навіть рідиною для контактних лінз. Це легко та просто.
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