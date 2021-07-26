Тому нумо вчитися чистити срібло в домашніх умовах. За допомогою наших секретів зробити це легко та просто.

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Нашатирний спирт

Ланцюжок потрібно покласти у нашатир на 15 хвилин, після чого висушити.



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Мильний розчин

У теплу воду додайте шматочок мила, почекайте, поки воно розчиниться. Додайте кілька крапель нашатирного спирту. Помістіть прикраси в цей розчин на ніч, а вранці почистьте старою зубною щіткою, промийте проточною водою, висушіть шматочком м'якої тканини.



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Зубна паста

Потрібно буде взяти зубну пасту і стару щітку. Цей спосіб допоможе швидко впоратися з темним нальотом.



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Оцет

Оцет потрібно підігріти та покласти у нього ланцюжок на 20 хвилин, після чого протерти його і промити теплою водою.



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Рідина для лінз

Чистити срібло можна лимонним соком і навіть рідиною для контактних лінз. Це легко та просто.



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