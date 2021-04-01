Як правильно розпалити, а потім загасити багаття в лісі: корисні лайфхаки

Джерело:Pohod-lifehack
Із приходом тепла розпочався сезон пікніків та вилазок до лісу – з неодмінним розкладанням вогнища – для шашликів і просто для романтичної атмосфери. А тим часом відпочинок коло багаття – відомий спосіб не лише розслабитися та набратися сил на тиждень, а й завдати природі непоправної шкоди.
Як розпалити багаття, а потім загасити його так, щоб після вашого відпочинку ліс не перетворився на згарище, – про це читайте далі.
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Вирішили відпочити в лісі, плануєте влаштувати пікнік і весело провести час із друзями? Тоді вам неодмінно треба навичтися грамотно розпалювати багаття:
Розпалюйте багаття в лісі тільки у спеціально відведених для цього місцях / Фото Comments
Щоб відпочинок пройшов на ура й не закінчився трагічно, потрібно серйозно підійти до вибору місця для вогнища.
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Якщо ви не знайшли місця, яке відповідає всім вимогам, оберіть оптимальний варіант із наявних. Обережно зріжте верхній шар ґрунту з дерном, розміром 1 м х 1 м. Навколо цієї ділянки очистіть місце від сухого листя й трави. Розкопане місце обкладіть по периметру камінням.
Обирайте для багаття відкрите та захищене від вітру місце / Фото Depositphotos
Після відпочинку обов'язково загасіть вогнище. Для цього його найкраще засипати землею й накрити зрізаним дерном. Це варто слід зробити за 20 – 30 хвилин до того, як ви покинете місце відпочинку.
Якщо вогонь почав поширюватися, радимо дотримуватися наших рекомендацій:
Після відпочинку обов'язково загасіть після себе вогонь / Фото Plisa