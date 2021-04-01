Як правильно розпалити, а потім загасити багаття в лісі: корисні лайфхаки

Із приходом тепла розпочався сезон пікніків та вилазок до лісу – з неодмінним розкладанням вогнища – для шашликів і просто для романтичної атмосфери. А тим часом відпочинок коло багаття – відомий спосіб не лише розслабитися та набратися сил на тиждень, а й завдати природі непоправної шкоди.

Як розпалити багаття, а потім загасити його так, щоб після вашого відпочинку ліс не перетворився на згарище, – про це читайте далі.

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Правила розкладання багаття

Вирішили відпочити в лісі, плануєте влаштувати пікнік і весело провести час із друзями? Тоді вам неодмінно треба навичтися грамотно розпалювати багаття:

Розпалювати багаття потрібно лише на спеціально відведеній для цього території. Гасити вогонь слід якнайретельніше. Не можна кидати в лісі запалені сірники та недопалки. При найменшому загорянні трави чи речей потрібно повідомити про це відповідну службу. Заборонено розкладати багаття в пожежонебезпечний сезон. Розпалювати вогонь у лісі слід не менше ніж за 3 метри від наметового табору. Замість одного великого вогнища для приготування їжі краще розвести два менших. Поруч із вогнищем категорично заборонено тримати вогненебезпечні та легкозаймисті речі. Неподалік від вогнища завжди мають бути мати пляшки з водою, трохи піску або гілки для гасіння вогню, який поширюється.

Розпалюйте багаття в лісі тільки у спеціально відведених для цього місцях / Фото Comments

Як обрати місце для багаття

Щоб відпочинок пройшов на ура й не закінчився трагічно, потрібно серйозно підійти до вибору місця для вогнища.

Місце для вогню має бути відкритим та захищеним від вітру.

Якщо погода спекотна та суха, вогонь потрібно розпалювати на кам’яній або піщаній поверхні, на березі водойми.

Не можна розкладати багаття біля сухих та смолянистих дерев, а також із дуплами. Відстань від вогнища до листяних дерев має становити не менш ніж 10 метрів, до хвойних – від 15 метрів.

Не можна розкладати вогнище на торф’яниках.

Якщо ви знайшли місце, де вже раніше хтось розпалював вогнище, краще скористайтеся ним.

Не можна розкладати багаття на землі, з-під якої видно коріння дерев.

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Якщо ви не знайшли місця, яке відповідає всім вимогам, оберіть оптимальний варіант із наявних. Обережно зріжте верхній шар ґрунту з дерном, розміром 1 м х 1 м. Навколо цієї ділянки очистіть місце від сухого листя й трави. Розкопане місце обкладіть по периметру камінням.

Обирайте для багаття відкрите та захищене від вітру місце / Фото Depositphotos

Як правильно гасити вогонь?

Після відпочинку обов'язково загасіть вогнище. Для цього його найкраще засипати землею й накрити зрізаним дерном. Це варто слід зробити за 20 – 30 хвилин до того, як ви покинете місце відпочинку.

Що робити у випадку загоряння?

Якщо вогонь почав поширюватися, радимо дотримуватися наших рекомендацій:

Залийте місце, охоплене вогнем, водою або засипте землею. Траву навколо також потрібно залити або засипати. Навіть якщо вам удалося ліквідувати пожежу, краще повідомте лісників про інцидент. Якщо вогнище не вдається загасити, обов’язково зверніться до служби порятунку.

Після відпочинку обов'язково загасіть після себе вогонь / Фото Plisa