Із приходом тепла розпочався сезон пікніків та вилазок до лісу – з неодмінним розкладанням вогнища – для шашликів і просто для романтичної атмосфери. А тим часом відпочинок коло багаття – відомий спосіб не лише розслабитися та набратися сил на тиждень, а й завдати природі непоправної шкоди.

Як розкласти багаття, а потім загасити його так, щоб після вашого відпочинку ліс не перетворився на згарище, – про це читайте далі.

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Правила розкладання багаття

Вирішили відпочити в лісі, плануєте влаштувати пікнік і весело провести час з друзями? Тоді вам неодмінно треба навичтися грамотно розкладати багаття:

Розкладати багаття потрібно лише на спеціально відведеній для цього території. Ліквідування вогню повинно проходити максимально ретельно. Не можна викидати в лісі запалені сірники чи недопалки. При найменших загоряннях трави чи речей потрібно повідомляти про це відповідні служби. Забороняється розводити багаття в пожежонебезпечний сезон. Розкладання вогню в лісі повинно відбуватися не менше ніж за три метри від наметового табору. Замість одного великого вогнища для приготування їжі краще розвести два маленьких. Поруч із вогнищем категорично заборонено розміщувати вогненебезпечні та легкозаймисті речі. Біля вогню завжди потрібно мати пляшки з водою, трохи піску або гілки для гасіння вогню, який поширюється.

Розводьте багаття в лісі тільки у спеціально відведених для цього місцях / Фото Comments

Як обрати місце для розведення багаття

Для того, щоб відпочинок пройшов на ура й не закінчився трагічно, потрібно уважно підійти до вибору місця для вогнища.

Місце для вогню повинно бути відкритим та захищеним від вітру.

Якщо погода спекотна та суха, вогонь потрібно розводити на кам'яній або піщаній поверхні, на березі водойми.

Не можна розкладати багаття біля сухих та смолянистих дерев, а також біля тих, на яких є дупла. Відстань від вогнища до листяних дерев має становити не менше ніж 10 метрів, до хвойних – від 15 метрів.

Не можна розкладати вогнище на торф'яниках.

Якщо ви знайшли місце, де вже розгладали вогнище, краще скористайтеся ним.

Не можна розкладати багаття на землі, з-під якої видно коріння дерев.

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Якщо ви не знайшли місця, яке відповідає всім вимогам, оберіть оптимальний варіант із наявних. Обережно зріжте верхній шар ґрунту з дерном, розміром 1 м х 1 м. Навколо цієї ділянки очистіть місце від сухого листя й трави. Розкопане місце обкладіть по периметру камінням.

Обирайте для багаття відкрите та захищене від вітру місце / Фото Depositphotos

Як правильно гасити вогонь?

Після відпочинку обов'язково загасіть вогнище. Для цього його найкраще засипати землею й накрити зрізаним дерном. Це варто слід зробити за 20 – 30 хвилин до того, як ви покинете місце відпочинку.

Що робити у випадку загоряння?

Якщо вогонь почав поширюватися, радимо дотримуватися наших рекомендацій:

Залийте місце, охоплене вогнем, водою або засипте землею. Траву навколо також потрібно залити або засипати. Навіть якщо вам удалося ліквідувати пожежу, краще повідомте лісників про інцидент. Якщо вогнище не вдається загасити, обов’язково зверніться до служби порятунку.

Після відпочинку обов'язково загасіть після себе вогонь / Фото Plisa