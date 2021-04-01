Як правильно розкласти й загасити багаття в лісі: корисні лайфхаки
Із приходом тепла розпочався сезон пікніків та вилазок до лісу – з неодмінним розкладанням вогнища – для шашликів і просто для романтичної атмосфери. А тим часом відпочинок коло багаття – відомий спосіб не лише розслабитися та набратися сил на тиждень, а й завдати природі непоправної шкоди.
Джерело:Pohod-lifehack
Як розкласти багаття, а потім загасити його так, щоб після вашого відпочинку ліс не перетворився на згарище, – про це читайте далі.
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Правила розкладання багаття
Вирішили відпочити в лісі, плануєте влаштувати пікнік і весело провести час з друзями? Тоді вам неодмінно треба навичтися грамотно розкладати багаття:
- Розкладати багаття потрібно лише на спеціально відведеній для цього території.
- Ліквідування вогню повинно проходити максимально ретельно.
- Не можна викидати в лісі запалені сірники чи недопалки.
- При найменших загоряннях трави чи речей потрібно повідомляти про це відповідні служби.
- Забороняється розводити багаття в пожежонебезпечний сезон.
- Розкладання вогню в лісі повинно відбуватися не менше ніж за три метри від наметового табору.
- Замість одного великого вогнища для приготування їжі краще розвести два маленьких.
- Поруч із вогнищем категорично заборонено розміщувати вогненебезпечні та легкозаймисті речі.
- Біля вогню завжди потрібно мати пляшки з водою, трохи піску або гілки для гасіння вогню, який поширюється.
Розводьте багаття в лісі тільки у спеціально відведених для цього місцях / Фото Comments
Як обрати місце для розведення багаття
Для того, щоб відпочинок пройшов на ура й не закінчився трагічно, потрібно уважно підійти до вибору місця для вогнища.
- Місце для вогню повинно бути відкритим та захищеним від вітру.
- Якщо погода спекотна та суха, вогонь потрібно розводити на кам'яній або піщаній поверхні, на березі водойми.
- Не можна розкладати багаття біля сухих та смолянистих дерев, а також біля тих, на яких є дупла. Відстань від вогнища до листяних дерев має становити не менше ніж 10 метрів, до хвойних – від 15 метрів.
- Не можна розкладати вогнище на торф'яниках.
- Якщо ви знайшли місце, де вже розгладали вогнище, краще скористайтеся ним.
- Не можна розкладати багаття на землі, з-під якої видно коріння дерев.
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Якщо ви не знайшли місця, яке відповідає всім вимогам, оберіть оптимальний варіант із наявних. Обережно зріжте верхній шар ґрунту з дерном, розміром 1 м х 1 м. Навколо цієї ділянки очистіть місце від сухого листя й трави. Розкопане місце обкладіть по периметру камінням.
Обирайте для багаття відкрите та захищене від вітру місце / Фото Depositphotos
Як правильно гасити вогонь?
Після відпочинку обов'язково загасіть вогнище. Для цього його найкраще засипати землею й накрити зрізаним дерном. Це варто слід зробити за 20 – 30 хвилин до того, як ви покинете місце відпочинку.
Що робити у випадку загоряння?
Якщо вогонь почав поширюватися, радимо дотримуватися наших рекомендацій:
- Залийте місце, охоплене вогнем, водою або засипте землею.
- Траву навколо також потрібно залити або засипати.
- Навіть якщо вам удалося ліквідувати пожежу, краще повідомте лісників про інцидент.
- Якщо вогнище не вдається загасити, обов’язково зверніться до служби порятунку.
Після відпочинку обов'язково загасіть після себе вогонь / Фото Plisa
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