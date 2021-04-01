Как правильно развести, а затем потушить костер в лесу: полезные лайфхаки
С приходом тепла начался сезон пикников и вылазок в лес – с непременным разведением костра – для шашлыков и просто для романтической атмосферы. Между тем отдых у огня – верный способ не только расслабиться и набраться сил на неделю, но и причинить природе непоправимый вред.
Источник:Pohod-lifehack
Как развести костер, а затем потушить его так, чтобы после вашего отдыха лес не превратился в пепелище, – об этом читайте далее.
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Правила разведения костра
Если вы решили отдохнуть в лесу, планируете устроить пикник и весело провести время с друзьями, – разводите костер правильно.
- Разводить костер нужно только на специально отведенной для этого территории.
- Тушить случайные возгорания следует самым тщательным образом.
- Нельзя бросать в лесу горящие спички и окурки.
- При малейшем возгорании травы или вещей нужно сообщать об этом в соответствующие службы.
- Запрещено разводить костры в пожароопасный сезон.
- Разводить огонь в лесу следует не менее чем в 3 метрах от палаточного лагеря.
- Вместо одного большого костра для приготовления пищи лучше развести два поменьше.
- Рядом с очагом категорически запрещено держать огнеопасные и легковоспламеняющиеся предметы.
- Неподалеку от костра всегда должны быть бутылки с водой, немного песка или ветки для тушения распространяющегося огня.
Разводите костер в лесу только в специально отведенных для этого местах / Фото Deschide
Как выбрать место для костра
Для того чтобы отдых прошел на ура и не закончился трагически, нужно со всей серьезностью подойти к выбору места для костра:
- Место для костра должно быть открытым и защищенным от ветра.
- Если погода жаркая и сухая, огонь нужно разводить на каменной или песчаной поверхности, на берегу водоема.
- Нельзя разводить костер возле сухих и смолистых деревьев, а также с дуплами. Расстояние от очага до лиственных деревьев должно составлять не менее 10 метров, а до хвойных – не менее 15 метров.
- Нельзя разводить костер на торфяниках.
- Если вы нашли место старого очага, лучше воспользуйтесь им.
- Нельзя разводить костер на земле, из-под которой виднеются корни деревьев.
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Если вы не нашли места, которое бы соответствовало всем требованиям, – выберите наиболее подходящее из имеющихся. Аккуратно срежьте верхний слой почвы с дерном размером 1 × 1 метр. Вокруг этого участка расчистите землю от сухих листьев и травы. По периметру обложите место под очаг камнями.
Выбирайте для костра открытое и защищенное от ветра место / Фото Depositphotos
Как правильно тушить огонь
После отдыха обязательно нужно потушить костер. Для этого его лучше засыпать землей и накрыть срезанным дерном. Это нужно сделать за 20 – 30 минут до того, как вы покинете место отдыха.
Что делать в случае возгорания
Если так случилось, что огонь начал распространяться, следуйте нашим рекомендациям:
- Залейте место возгорания водой или засыпьте землей.
- Траву вокруг также нужно залить водой или засыпать.
- Даже если вам удалось ликвидировать небольшой пожар, лучше сообщите об инциденте лесникам.
- Если огонь не удается потушить, обязательно обратитесь за помощью в соответствующую службу.
После отдыха обязательно погасите после себя огонь / Фото Plisa
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