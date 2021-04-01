С приходом тепла начался сезон пикников и вылазок в лес – с непременным разведением костра – для шашлыков и просто для романтической атмосферы. Между тем отдых у огня – верный способ не только расслабиться и набраться сил на неделю, но и причинить природе непоправимый вред.

Как развести костер, а затем потушить его так, чтобы после вашего отдыха лес не превратился в пепелище, – об этом читайте далее.

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Правила разведения костра

Если вы решили отдохнуть в лесу, планируете устроить пикник и весело провести время с друзьями, – разводите костер правильно.

Разводить костер нужно только на специально отведенной для этого территории. Тушить случайные возгорания следует самым тщательным образом. Нельзя бросать в лесу горящие спички и окурки. При малейшем возгорании травы или вещей нужно сообщать об этом в соответствующие службы. Запрещено разводить костры в пожароопасный сезон. Разводить огонь в лесу следует не менее чем в 3 метрах от палаточного лагеря. Вместо одного большого костра для приготовления пищи лучше развести два поменьше. Рядом с очагом категорически запрещено держать огнеопасные и легковоспламеняющиеся предметы. Неподалеку от костра всегда должны быть бутылки с водой, немного песка или ветки для тушения распространяющегося огня.

Разводите костер в лесу только в специально отведенных для этого местах / Фото Deschide

Как выбрать место для костра

Для того чтобы отдых прошел на ура и не закончился трагически, нужно со всей серьезностью подойти к выбору места для костра:

Место для костра должно быть открытым и защищенным от ветра.

Если погода жаркая и сухая, огонь нужно разводить на каменной или песчаной поверхности, на берегу водоема.

Нельзя разводить костер возле сухих и смолистых деревьев, а также с дуплами. Расстояние от очага до лиственных деревьев должно составлять не менее 10 метров, а до хвойных – не менее 15 метров.

Нельзя разводить костер на торфяниках.

Если вы нашли место старого очага, лучше воспользуйтесь им.

Нельзя разводить костер на земле, из-под которой виднеются корни деревьев.

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Если вы не нашли места, которое бы соответствовало всем требованиям, – выберите наиболее подходящее из имеющихся. Аккуратно срежьте верхний слой почвы с дерном размером 1 × 1 метр. Вокруг этого участка расчистите землю от сухих листьев и травы. По периметру обложите место под очаг камнями.

Выбирайте для костра открытое и защищенное от ветра место / Фото Depositphotos

Как правильно тушить огонь

После отдыха обязательно нужно потушить костер. Для этого его лучше засыпать землей и накрыть срезанным дерном. Это нужно сделать за 20 – 30 минут до того, как вы покинете место отдыха.

Что делать в случае возгорания

Если так случилось, что огонь начал распространяться, следуйте нашим рекомендациям:

Залейте место возгорания водой или засыпьте землей. Траву вокруг также нужно залить водой или засыпать. Даже если вам удалось ликвидировать небольшой пожар, лучше сообщите об инциденте лесникам. Если огонь не удается потушить, обязательно обратитесь за помощью в соответствующую службу.

После отдыха обязательно погасите после себя огонь / Фото Plisa