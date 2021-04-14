Ми всі користувалися прищіпками неправильно: британка показала, як треба сушити речі

Хто б міг подумати, що така звична справа, як розвішування білизни, може викликати суперечки у мережі. Британська господиня, мати двох дітей, упевнена, що існує правильний спосіб використовувати прищіпки для сушіння одягу, але його чомусь ігнорують...

Зазвичай, щоб висушити випране, ми накидаємо його на мотузку й закріплюємо прищіпками зверху. Якщо подує сильний вітер – це не дасть речі полетіти. Проте британка впевнена, що це неправильний підхід. На її думку, прищіпки потрібно закріплювати не на мотузці, а під нею – з'єднуючи краї білизни чи одягу.

Корисно знати Як правильно мити фрукти та овочі: відеошпаргалка, яка здивувала мережу



Ось так розвішувати білизну, на думку британки, правильно / Фото thesun

Я все життя неправильно прищипувала білизну, але як тільки дізналася про цей спосіб, зрозуміла, що це відкриття,

– зізналася господиня.

За словами жінки, такий лайфхак дозволяє уникнути безлічі проблем. Якщо на мотузці висить об'ємна річ, наприклад, простирадло, пориви вітру можуть закинути його на уже суху білизну, а новий метод рятує від цього.

Читайте також Як розморозити продукти за допомогою тертки й ще 4 несподіваних лайфхаки