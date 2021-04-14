Кто бы мог подумать, что такое обычное дело, как развешивание белья, может вызвать споры в сети. Британская хозяйка, мать двоих детей уверена, что существует правильный способ использовать прищепки для сушки одежды, но его почему-то игнорируют...

Обычно, чтобы высушить выстиранное, мы накидываем его на веревку и закрепляем прищепками сверху. Если подует сильный ветер – это не даст вещи улететь. Однако британка уверена, что это неправильный подход. По ее мнению, прищепки нужно закреплять не на веревке, а под ней – соединяя края белья или одежды.

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Вот так развешивать белье, по мнению британки, правильно / Фото thesun

Я всю жизнь неправильно прищипывала белье, но как только узнала об этом способе, поняла, что это открытие,

– призналась хозяйка.

По словам женщины, такой лайфхак позволяет избежать множества проблем. Если на веревке висит объемная вещь, например, простынь, порывы ветра могут забросить ее на уже сухое белье, а новый метод избавляет от этого.

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