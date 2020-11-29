Иногда случаются ситуации, когда катастрофически не хватает места в квартире. Некоторые вещи в таких случаях приходится перекладывать с места на место. Это неудобно, раздражающе и неуютно.

Идеи 24 собрали для вас 10 лучших советов, которые помогут рационально использовать каждый уголок вашей квартиры.

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1. Озелените ванную комнату

Если у вас много живых растений в горшках и вы не знаете, куда уже их расставлять, – озелените ванную комнату. Это оригинально, практично и стильно.

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2. Полочка в кладовке

Для тех, кто имеет маленькую кладовку и уже истощился постоянно переставлять различные консервы, –идеальная идея. Сделайте высокую, но узкую полочку за дверью. Она не займет много места, но вместит много баночек.

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3. "Органайзер" для косметических средств или аксессуаров

Для тех, кто имеет большое количество лаков, кремов, губных помад, ремней и других мелких деталей, можно сделать миниполочки на двери шкафа. Это практично и удобно.

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4. Полка в кухне

Просторная кухня – это мечта каждой хозяйки. Но, к сожалению, не всегда мечты совпадают с реальностью. Те, кто имеет маленькую кухню всегда жалуются о недостатке места для различных кухонных "мелочей". Вы можете сделать дополнительную полочку у кухонной плиты. Закрепить ее будет несложно. А вот место для банок, контейнеров или чашек точно найдется.

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5. Двухъярусные кровати

Многие считают, что двухъярусные кровати – это неудобно и опасно. Но это не так, особенно, если все обустроить с перилами, красивыми лестницами и особым постельным бельем.

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6. Баночки со специями

Если вы обожаете готовить, то у вас точно много разнообразных специй. Они, как правило, занимают много свободного места на полках. Вместо этого используйте магнитные баночки со специями. Они красиво и оригинально будут смотреться на вашем холодильнике. Кроме этого, вы всегда сможете найти нужную приправу в считанные секунды.

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7. Средства для уборки

Если у вас маленькая квартира и вы не знаете, куда спрятать вещи для уборки, – закрепите их на крючках или полочкам, прикрепленных к двери. Все будет выглядеть красиво и аккуратно, а у вас появится дополнительное свободное пространство.

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8. Вещи в ванной комнате

Для того, чтобы все ваши вещи были сложенные и все выглядело аккуратно, используйте крючки и присоски. Так нужную вещь легче и быстрее найти.

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9. Детская кровать

В детской комнате всегда трудно вместить все необходимые вещи. Для этого можно использовать кровать, которая является универсальной. Поэтому там можно не только спать, но и хранить школьные принадлежности, а также одежду.

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10. Лишние вещи

Если у вас есть вещи, которые вам не нужны, но вы не можете решиться их выбросить – реставрируйте их или используйте по другому назначению. Например, из старой лестницы можно сделать классную полочку для декора с вазонов.

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