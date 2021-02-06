Як розпочати свою справу без стартового капіталу: корисні поради

Більшість людей не розпочинають вести бізнес суто через те, що не мають стартового капіталу. Вони впевнені, що мати класну ідею, геніальний бізнес-план і багато ресурсів – недостатньо для того, щоб запустити якийсь робочий процес. Проте навіть без стартового капіталу можна відкрити свою справу.

Джерело: 24 канал

Це зробити складно, але можливо. Як саме – читайте у нашому матеріалі.

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Те, що вам знайоме

Для того, щоб розпочати свою справу з мінімальним бюджетом, потрібно робити те, що ви не просто знаєте, а знаєте ідеально. Ця тема має бути вам близька, а не почута від інших. Якщо ви менше на перших етапах формування будете покладатися на інших, то ваші витрати будуть мінімальні.

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Безкоштовна реклама

Для того, щоб зробити безкоштовну рекламу вашому проєкту, просто не соромтеся про нього розповідати іншим. Рідні, друзі, колеги, знайомі…І цей список щоденно буде розширюватися, адже спрацює "сарафанне радіо".

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Зайві витрати

Поступове розширення бізнесу потребуватиме збільшення витрат. Це нормально. Але потрібно бути фінансово грамотним і гарно аналізувати, на що варто витрачати додаткові кошти, а на що – ні. Окрім цього, на етапах розвитку потрібно завжди шукати альтернативні шляхи, які іноді можуть бути бюджетними.

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Кредитні кошти

Якщо ви вирішили брати кредит на розвиток компанії, то ні в якому разі не витрачайте всі фінанси одразу. Вкладайте поступово, а отриманим прибутком покривайте частково кредит.

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Бізнес-план

Для того, щоб розпочати свою справу потрібно зробити чіткий бізнес-план. Дотримуючись його, ви зможете контролювати усі процеси та витрати.

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Багато працювати

Якщо ви вже наважилися на такий серйозний крок, як відкриття власної справи, то будьте готові до великого навантаження. Присвячуйте багато часу власній справі і якщо це потрібно, працюйте понаднормово. На перших етапах це нормально, але не забувайте про своє здоров'я.

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Де взяти гроші на власний бізнес

Якщо у вас є детальний бізнес-план і ви прагнете розпочати свою справу найближчим часом, то вам знадобляться кошти. Для цього: