Как начать свое дело без стартового капитала: полезные советы
Большинство людей не начинают вести бизнес из-за того, что не имеют стартового капитала. Они уверены, что иметь классную идею, гениальный бизнес-план и много ресурсов – недостаточно для того, чтобы запустить какой-то рабочий процесс. Однако даже без стартового капитала можно открыть свое дело.
Источник: 24 канал
Это сделать сложно, но возможно. Как именно – читайте в нашем материале.
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То, что вам знакомо
Для того чтобы начать свое дело с минимальным бюджетом, нужно делать то, что вы не просто знаете, а знаете идеально. Эта тема должна быть вам близка, а не услышанная от других. Если вы меньше на первых этапах формирования будете полагаться на других, то ваши расходы будут минимальны.
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Бесплатная реклама
Для того чтобы сделать бесплатную рекламу вашему проекту, просто не стесняйтесь о нем рассказывать другим. Родные, друзья, коллеги, знакомые… И этот список ежедневно будет расширяться, ведь сработает "сарафанное радио".
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Лишние расходы
Постепенное расширение бизнеса потребует увеличения расходов. Это нормально. Но нужно быть финансово грамотным и хорошо анализировать, на что стоит тратить дополнительные средства, а на что – нет. Кроме этого, на этапах развития нужно всегда искать альтернативные пути, которые иногда могут быть бюджетными.
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Кредитные средства
Если вы решили брать кредит на развитие компании, то ни в коем случае не тратьте все деньги сразу. Вкладывайте постепенно, а полученной прибылью покрывайте частично кредит.
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Бизнес-план
Для того чтобы начать свое дело нужно сделать четкий бизнес-план. Следуя ему, вы сможете контролировать все процессы и затраты.
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Много работать
Если вы уже решились на такой серьезный шаг, как открытие собственного дела, то будьте готовы к большой нагрузке. Посвящайте много времени собственному делу и если это нужно, работайте сверхурочно. На первых этапах это нормально, но не забывайте о своем здоровье.
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Где взять деньги на собственный бизнес
Если у вас есть подробный бизнес-план и вы хотите начать свое дело в ближайшее время, то вам понадобятся средства. Для этого:
- найдите компаньона, который сможет платить;
- договоритесь с партнером о проценте от прибыли;
- найдите инвестора;
- попросите помощи у тех, кто начинал сам с нуля;
- займите средства у родственников или друзей;
- договаривайтесь о взаимовыручке с другими компаниями.
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