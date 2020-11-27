Дуже часто люди роками думають над ідеєю створення власного бізнесу. Але є й ті, хто моментально створює щось креативне і в найкоротші терміни втілює це в життя.

Тому Ідеї 24 віднайшли реальні приклади того, як люди на пустому місці створили справу всього свого життя і стали багатіями буквально з повітря.

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Перепродаж обручок

У 2007 році Джош Опперман із сестрою Марою створили маленький проєкт, що називається "Згоден, тепер я не згоден". Цю ідею Джош придумав після скасування заручин: він зіткнувся з тим, що перепродати діамантову обручку було важко – він її продав лише за третину від початкової вартості. Тоді чоловік запустив разом з сестрою інтернет-сервіс, який допомагає одним позбутися дорогих обручок, а іншим – купити їх за прийнятною ціною. Виявилося, що ця проблема дуже поширена, що і принесло їх бізнесу успіх і славу.



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Капсули зі сміттям

Крістофер Гудвін винайшов новий спосіб перероблення сміття: він продає його. Чоловік збирає маленькі речі на зразок ґудзиків, деталей, чеків, квитків і знімків, розкладає їх по прозорих пластикових кульках та пропонує купити в торгових автоматах за 25 центів.

Спочатку Крістофер побоювався, але після пробного запуску у 2 ресторанах у Вашингтоні, коли було продано близько 3 000 куль, він зрозумів, що ця бізнес-ідея має шанси на масштабний успіх.



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Ручний камінь

Одного разу Гері Дав сидівши зі своїми друзями в барі, почали обговорювати та скаржитися на стандартні для власників вихованців проблеми, на кшталт відповідальності, годівлі, вигулу та прибирання за тваринами. Міркуючи над проблемою, у нього з'явилася геніальна думка: а що, якщо улюбленець буде максимально невибагливим? Він умовив двох колег інвестувати у свою ідею, і так на світ з'явився "вихованець" у вигляді каменю.

Тварина була зроблена зі звичайного каменю, які зустрічаються на пляжах, у формі яйця. Кожен "вихованець" продавався у картонній упаковці з дірками, на дні якої була підстилка з деревної стружки, що нагадує гніздо.

Так в 1975 році завдяки "домашньому каменю", який на той момент продавався за $ 3,95, Гері Дав практично за одну ніч став мільйонером.



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Сніжки за $ 1

У 2018 році рекламне агенство Space150 з Міннесоти розставило по місту автомати з красиво упакованими сніжками за $ 1. Зроблено це було в рамках рекламної кампанії штату. В інтерв'ю Нік Нельсон, автор цієї ідеї, зазначив, що люди нерідко беруть з собою трохи піску з Гавайських островів або моху з Ірландії, тому він і подумав: чому б їм не забрати з Міннесоти трохи снігу?



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Передплата на шкарпетки

У 1994 році керівник в останню хвилину відправив економіста Семюеля Лахті на зустріч з покупцями з Японії. Після зустрічі японці запросили Семюеля на чайну церемонію, і традиційно на такій події потрібно знімати взуття. Але в той день він невдало вибрав шкарпетки: одна була чорною, а інша – світлішою, та ще й з діркою на великому пальці.

Ця ситуація змусила його замислитися над тим, що ж зробити, щоб у майбутньому більше такого не сталося. І це призвело до створення цілого бізнесу. До нинішнього часу компанія Blacksocks ("Чорні шкарпетки") значно розширила асортимент і пропонує підписку на речі, завдяки якій їх будуть доставляти прямо до дверей



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Ляльковий госпіталь

"Ляльковий госпіталь" – це сервіс з ремонту ляльок та іграшок в Мічигані. Власники приймають на ремонт будь-що, навіть тендітні та рідкісні ляльки, підкреслюючи, що розуміють, яким скарбом вони є для своїх власників. Госпіталь і два головних "лікарі", Джанетта і Холлі – працюють вже більш як тридцять п'ять років.



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Їда онлайн

Блогерська діяльність тримається не лише на ентузіазмі, але й добре оплачується, тому її також можна назвати свого роду бізнесом. Вважається, що ця ідея зародилася в Кореї. Був знятий ролик, як дівчата просто їдять. Після нього стало популярно замовляти їжу, та ще й великими порціями.



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