Нам всем нравится общаться с умными собеседниками. Однако не всегда сразу можно понять, человек играет определенную роль или абсолютно искренний и "настоящий".

Если вы хотите "впускать" в свое окружение людей, которые вас будут вдохновлять, мотивировать или "тянуть вверх", для начала научитесь распознавать таких людей. Всем им присущи некоторые одинаковые черты.

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Знает, чего хочет

Умный человек – это не всегда тот, который делает все идеально. Но он всегда знает, чего он хочет и как сделать так, чтобы воплотить это в жизнь. Он прилагает максимальные усилия, чтобы реализовать все задуманное. А в процессе все могут ошибаться, уставать или истощаться. Главное отличие умного человека – умение делать выводы и идти дальше.

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Умеет слушать собеседника

Умение слушать – это особая черта характера, которая точно не навредит. Кроме того, что умные люди так узнают много нового, они еще и так находят тех, кто может стать важными в их жизни. В современном мире все ценят тех, кто способен выслушать и при необходимости поддержать.

Опрятно выглядит

Кто бы что ни говорил, все мы знаем, что встречают по одежке. Поэтому очень важно выглядеть опрятно. Необязательно это должен быть дорогая брендовая одежда. Но она обязательно должна быть чистый и выглаженной. Кроме этого, умные люди заботятся о виде своего лица, зубов и рук.

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Имеет хорошую память

Очень часто человека считают разумным из-за того, что он много знает. А знает он много из-за того, что имеет хорошую память и легко все запоминает. Для этого нужно постоянно выполнять различные упражнения, много читать и развиваться в различных сферах.

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Имеет уверенную осанку

Наше тело, жесты и даже одежда способны сказать гораздо больше, чем мы сами. Поэтому, умные люди излучают уверенность в себе, имеют правильную осанку, четкие движения и убедительный взгляд.

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Всегда расширяет кругозор

Умные люди не категоричны в своих взглядах. Они способны слышать других, могут идти на компромисс и постоянно готовы к чему-то новому. Это может помочь в личностном развитии или даже в развитии собственного бизнеса.

Культурная речь

Умный человек не употребляет бранных слов, говорит вежливо и грамотно. Кроме этого, такие люди никогда не хвастаются своим интеллектом или особыми умениями.

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