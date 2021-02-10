Усі ми хочемо, щоб світ навколо нас став кращим та досконалішим. Але усе більшою мірою залежить від нас, тому навіть маленькі вчинки допоможуть вдосконалити все навколо. Варто лише вірите в себе, трішки докласти зусиль і насолоджуватися результатом.

Ми допоможемо вам зрозуміти, як зробити так, щоб змінити світ на краще не лише на словах, а на ділі.

Читайте також: Як навчитися себе поважати: 7 порад

Добре виконувати свою роботу

Усе починається з малого, тому якщо ви хочете щось змінити глобально, почніть ідеально виконувати свою роботу. Якщо ви громадський діяч, спробуйте зробити так, щоб ви могли бути ще більш ефективні та продуктивніші. Своїми діями надихайте інших і показуйте, що все в житті можливо.

Фото expres.online

Змініть життя однієї людини

Спочатку може здатися, що це дуже складно або навіть неможливо. Але насправді для того, щоб змінити життя будь-якої людини в кращу сторону, не потрібно багато зусиль. Найскладніше в цій ситуації знайти спосіб допомогти.

Наприклад, студентка зі Швеції Елін Єрсон хотіла зупинити депортацію чоловіка, якого розлучили із сім'єю. Тому, в прямій трансляція дівчина відмовилася зайняти місце в літаку. Пояснила свою думку і багато пасажирів, а також стюардеса погодилися з нею. Так було врятовано не лише життя чоловіка, а й добробут усієї сім'ї.

Звісно, такі дії неприпустимі на борту літака. І ми не рекомендуємо вчиняти подібним чином. Але іноді варто зробити маленький крок і ви уже на пів шляху до вдосконалення світу.

Привертайте увагу громадськості

Якщо ви розумієте, що якась проблема у вашому місті потребує негайного вирішення, не варто нарікати на всіх і вся. Просто приверніть увагу до цього. Надмірна публічність рано чи пізно призведе до розв'язання проблеми.

Фото news.myseldon

Відкрийте бізнес, який корисний для суспільства

Це завдання не з легких, адже потрібно знайти інвестора, команду професіоналів, а потім повністю реалізувати ідею. Досить часто, вирішуючи проблеми інших, ви також можете знаходити вихід із власних заплутаних ситуацій.

Цікаво: Як обрати ідею для бізнесу: важливі етапи

Станьте прикладом для інших

Не соромтеся ділитися своїм досвідом, надихайте інших, допомагайте тим, хто цього потребує. Ви самі не помітите, як до вас приєднається багато добровольців. Ставши прикладом для інших, ви не зможете дати "слабинку", тому увесь час триматимете себе в тонусі.

Використовуйте свої знання

Навіть якщо ви не працюєте за спеціальністю, цілком ймовірно, що ви таки досі щось знаєте. Тому не соромтеся використовувати набуті раніше знання та вміння. Це зробить вас багатогранними, а також допоможе у спілкуванні з іншими.

Надихайтеся чужими прикладами

Чийсь досвід може вам допомогти у розвитку. Так ви навчитеся чомусь новому та корисному.

Наприклад, 11-річна Кайлі Хойлі випадково з татом переглянули відео про безхатьків. Вона настільки перейнялася долею людей, що разом з батьками вирішила допомагати усім, хто без постійного місця проживання у своєму районі. Деякі такі зустрічі Кайлі знімала на відео, які в результаті привернули увагу громадських діячів і призвели до створення спеціального притулку.

Фото social