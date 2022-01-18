Як розігріти вчорашній рис у мікрохвильовці, аби він залишався розсипчастим: трюк з мережі

Зазвичай ми готуємо будь-який гарнір так, аби його вистачило не на один раз. І рис – не виключення. Однак на другий – третій день його важко розігріти, аби страва мала апетитний вигляд. Що ж, є одна хитрість, яку рекомендуємо взяти на озброєння.

Якщо у вашому холодильнику раптом стоїть вчорашній рис, спішимо вам розповісти про лайфхак, який допоможе розігріти гарнір і не перетворити його в одну суцільну грудку. Показала кулінарний секрет фуд-блогерка Емілі Марайко.

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Усе дуже просто: викладіть порцію рису на тарілку, а на нього – шматочок льоду. Далі усе накрийте пергаментом і відправте у мікрохвильовку на 2 – 3 хвилини.

Усе, що вам залишається зробити після цього, – прибрати лід, перемішати усе і насолоджуватися стравою. Смакуватиме і виглядатиме гарнір так, ніби його щойно приготували.