Если в вашем холодильнике вдруг стоит вчерашний рис, спешим вам рассказать о лайфхаке, который поможет разогреть гарнир и не превратить его в один сплошной комок. Показала кулинарный секрет фуд-блогер Эмили Марайко.

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Все очень просто: выложите порцию риса на тарелку, а на него – кусочек льда. Затем все накройте пергаментом и отправьте в микроволновку на 2 – 3 минуты.