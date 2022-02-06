Окуляри важливо очищати щодня, аби уникнути накопичення бактерій, які можуть бути небезпечними для вашого здоров'я. Розповідаємо, як мити окуляри покроково, щоб вони були чистими та без подряпин.
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Як правильно мити окуляри
Що вам знадобиться:
- тепла вода;
- рідке мило;
- серветка з мікрофібри.
Крок 1: правильно помийте руки
Перед початком роботи слід добре вимити руки з милом. Добре потріть їх, щоб видалити будь-які забруднення, як-от пил або жир, які могли залишитися на ваших пальцях.
Як правильно мити руки / Фото 5-Minute Crafts
Крок 2: замочіть окуляри у воді.
Замочіть лінзи в мисці з чистою водою. Вона повинна бути кімнатної температури або трохи теплішою. Уникайте гарячої води, оскільки вона може пошкодити покриття ваших окулярів.
Крок 3: додайте рідке мило
Нанесіть невелику краплю рідкого мила на кожну лінзу. Для кращих результатів, можна використовувати більше засобу, але переконайтеся, що він не містить лосьйону.
Крок 4: намильте окуляри
Кінчиками пальців обережно потріть усі частини оправи та лінзи з обох сторін. Обов'язково почистьте лінзи великою кількістю піни протягом кількох секунд.
Як правильно намилити окуляри / Фото 5-Minute Crafts
Крок 5: помийте лінзи
Ретельно промийте лінзи, щоб позбутися піни та мила. Сліди мила можуть призвести до утворення розводів.
Крок 6: ретельно витріть
Перевірте свої лінзи: якщо ви знайшли плями, обережно протріть їх тканиною, поки вони не зникнуть. Тепер у вас чисті окуляри!
Кілька порад щодо догляду за окулярами
- Для очищення лінз слід використовувати лише серветку з мікрофібри.
- В оптичних магазинах або аптеках ви можете придбати невеликі флакончики спеціальних розчинів для очищення лінз. Вони досить зручні для зберігання в сумці.
- Коли ви не носите окуляри, зберігайте їх у спеціальному футлярі.