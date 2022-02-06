Окуляри важливо очищати щодня, аби уникнути накопичення бактерій, які можуть бути небезпечними для вашого здоров'я. Розповідаємо, як мити окуляри покроково, щоб вони були чистими та без подряпин.

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Як правильно мити окуляри

Що вам знадобиться:

тепла вода;

рідке мило;

серветка з мікрофібри.

Крок 1: правильно помийте руки

Перед початком роботи слід добре вимити руки з милом. Добре потріть їх, щоб видалити будь-які забруднення, як-от пил або жир, які могли залишитися на ваших пальцях.



Як правильно мити руки / Фото 5-Minute Crafts

Крок 2: замочіть окуляри у воді.

Замочіть лінзи в мисці з чистою водою. Вона повинна бути кімнатної температури або трохи теплішою. Уникайте гарячої води, оскільки вона може пошкодити покриття ваших окулярів.

Крок 3: додайте рідке мило

Нанесіть невелику краплю рідкого мила на кожну лінзу. Для кращих результатів, можна використовувати більше засобу, але переконайтеся, що він не містить лосьйону.

Крок 4: намильте окуляри

Кінчиками пальців обережно потріть усі частини оправи та лінзи з обох сторін. Обов'язково почистьте лінзи великою кількістю піни протягом кількох секунд.



Як правильно намилити окуляри / Фото 5-Minute Crafts

Крок 5: помийте лінзи

Ретельно промийте лінзи, щоб позбутися піни та мила. Сліди мила можуть призвести до утворення розводів.

Крок 6: ретельно витріть

Перевірте свої лінзи: якщо ви знайшли плями, обережно протріть їх тканиною, поки вони не зникнуть. Тепер у вас чисті окуляри!

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