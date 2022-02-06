Очки важно очищать ежедневно, чтобы избежать накопления бактерий, которые могут быть опасны для вашего здоровья. Рассказываем, как мыть очки пошагово, чтобы они были чистыми и без царапин.

Интересно "Позолоченный век": большая премьера от создателя "Аббатства Даунтон"

Как правильно мыть очки

Что вам понадобится:

теплая вода;

жидкое мыло;

салфетка из микрофибры.

Шаг 1: правильно помойте руки

Перед началом работы следует хорошо вымыть руки с мылом. Хорошо потрите их, чтобы удалить любые загрязнения, например пыль или жир, которые могли остаться на ваших пальцах.



Как правильно мыть руки / Фото 5-Minute Crafts

Шаг 2: замочите очки в воде

Замочите линзы в миске с чистой водой. Она должна быть комнатной температуры или немного теплее. Избегайте горячей воды, поскольку она может повредить покрытие ваших очков.

Шаг 3: добавьте жидкое мыло

Нанесите маленькую каплю жидкого мыла на каждую линзу. Для лучших результатов можно использовать больше средства, но убедитесь, что он не содержит лосьона.

Шаг 4: намыть очки

Кончиками пальцев осторожно потрите все части оправы и линзы с обеих сторон. Обязательно почистите линзы большим количеством пены в течение нескольких секунд.



Как правильно намылить очки / Фото 5-Minute Crafts

Шаг 5: помойте линзы

Тщательно промойте линзы, чтобы избавиться от пены и мыла. Следы мыла могут привести к разводу.

Шаг 6: тщательно вытрите

Проверьте свои линзы: если вы нашли пятна, осторожно протрите их тканью из микрофибры , пока они не исчезнут. Теперь у вас чистые очки!

Несколько советов по уходу за очками