Очки важно очищать ежедневно, чтобы избежать накопления бактерий, которые могут быть опасны для вашего здоровья. Рассказываем, как мыть очки пошагово, чтобы они были чистыми и без царапин.
Интересно "Позолоченный век": большая премьера от создателя "Аббатства Даунтон"
Как правильно мыть очки
Что вам понадобится:
- теплая вода;
- жидкое мыло;
- салфетка из микрофибры.
Шаг 1: правильно помойте руки
Перед началом работы следует хорошо вымыть руки с мылом. Хорошо потрите их, чтобы удалить любые загрязнения, например пыль или жир, которые могли остаться на ваших пальцах.
Как правильно мыть руки / Фото 5-Minute Crafts
Шаг 2: замочите очки в воде
Замочите линзы в миске с чистой водой. Она должна быть комнатной температуры или немного теплее. Избегайте горячей воды, поскольку она может повредить покрытие ваших очков.
Шаг 3: добавьте жидкое мыло
Нанесите маленькую каплю жидкого мыла на каждую линзу. Для лучших результатов можно использовать больше средства, но убедитесь, что он не содержит лосьона.
Шаг 4: намыть очки
Кончиками пальцев осторожно потрите все части оправы и линзы с обеих сторон. Обязательно почистите линзы большим количеством пены в течение нескольких секунд.
Как правильно намылить очки / Фото 5-Minute Crafts
Шаг 5: помойте линзы
Тщательно промойте линзы, чтобы избавиться от пены и мыла. Следы мыла могут привести к разводу.
Шаг 6: тщательно вытрите
Проверьте свои линзы: если вы нашли пятна, осторожно протрите их тканью из микрофибры, пока они не исчезнут. Теперь у вас чистые очки!
Несколько советов по уходу за очками
- Для очистки линз следует использовать только салфетку из микрофибры.
- В оптических магазинах или аптеках вы можете приобрести небольшие флакончики специальных растворов для очищения линз. Они достаточно удобны для хранения в сумке.
- Если вы не носите очки, храните их в специальном футляре.