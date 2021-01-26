Як реагувати на подарунок, який не сподобався: дієві поради

Кожен з нас хоча б раз у житті отримував подарунок, який нам не надто подобався. У таких ситуаціях дуже важко показувати задоволення та захват від отриманих речей. Тому ми ніяковіємо і соромимося сказати правду.
Джерело: Ідеї 24
Якщо ви хочете навчитися правильно реагувати на невдалий подарунок, скористайтеся порадами, які ми для вас підготували.
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Будь-який подарунок – це результат витрати не лише коштів, але й часу заради вас. Тому обов'язково ввічливо дякуйте. Щиро розумійте і радійте тому, що хтось намагався вам зробити приємно.
Якщо подарунок не сподобався, краще не брешіть про його важливість для вас. Радимо говорити більш нейтральні вислови, які показуватимуть вашу вдячність. Наприклад, можете казати:
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Отримавши подарунок, не варто показувати своє незадоволення. Краще оцініть наміри ваших рідних чи близьких. Можете сказати:
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Якщо вам вручили подарунок і чекають від вас якоїсь реакції, а ви не знаєте, як себе поводити, ви можете формулювати логічні запитання. Наприклад:
Ці запитання можуть відвернути увагу від подарунка, а згодом і взагалі змінити тему.
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Якщо подарунок вам не сподобався, краще про це тактовно сказати дарувальнику. Якщо цей варіант вам не до вподоби, у крайньому разі, можете збрехати. Але не перестарайтеся. Взагалі не кажіть про подарунок нічого. Просто ввічливо дякуйте і переводьте тему.
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Коли вам вручають якийсь сюрприз, варто правильно себе поводити та реагувати. Зокрема, дотримуйтеся таких правил:
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