Як реагувати на подарунок, який не сподобався: дієві поради

Кожен з нас хоча б раз у житті отримував подарунок, який нам не надто подобався. У таких ситуаціях дуже важко показувати задоволення та захват від отриманих речей. Тому ми ніяковіємо і соромимося сказати правду.

Джерело: Ідеї 24

Якщо ви хочете навчитися правильно реагувати на невдалий подарунок, скористайтеся порадами, які ми для вас підготували.

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Що сказати, якщо подарунок не сподобався

Будь-який подарунок – це результат витрати не лише коштів, але й часу заради вас. Тому обов'язково ввічливо дякуйте. Щиро розумійте і радійте тому, що хтось намагався вам зробити приємно.

Якщо подарунок не сподобався, краще не брешіть про його важливість для вас. Радимо говорити більш нейтральні вислови, які показуватимуть вашу вдячність. Наприклад, можете казати:

"Спасибі за подарунок. Мені дуже приємно, що ти витрачав свій час і доклав зусилля на пошуки такого подарунка"

"Це дуже щедрий подарунок. Це мило з твого боку"

"Мені дуже приємно, що ти витратила свій час на пошуки подарунка" тощо.

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Отримавши подарунок, не варто показувати своє незадоволення. Краще оцініть наміри ваших рідних чи близьких. Можете сказати:

"Мабуть, ти запам'ятала, що я люблю шоколад"

"Спасибі за такі яскраві шкарпетки. Тепер мої ноги завжди будуть в теплі"

"Спасибі за книгу. Тепер моя колекція поповниться ще одним шедевром".

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Якщо вам вручили подарунок і чекають від вас якоїсь реакції, а ви не знаєте, як себе поводити, ви можете формулювати логічні запитання. Наприклад:

"Ніколи не бачив таких оригінальних шкарпеток. Це, мабуть, якийсь класний виробник. Ти теж у них купував щось подібне?"

"Такої кофтинки в мене ще не було! Скільки часу ти витратила на її в'язання?"

"У тебе також є така книга? Які ще твори цього автора ти читав?"

Ці запитання можуть відвернути увагу від подарунка, а згодом і взагалі змінити тему.

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Якщо подарунок вам не сподобався, краще про це тактовно сказати дарувальнику. Якщо цей варіант вам не до вподоби, у крайньому разі, можете збрехати. Але не перестарайтеся. Взагалі не кажіть про подарунок нічого. Просто ввічливо дякуйте і переводьте тему.

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Як реагувати на невдалий подарунок

Коли вам вручають якийсь сюрприз, варто правильно себе поводити та реагувати. Зокрема, дотримуйтеся таких правил:

не відкладайте свою реакцію, відкрийте подарунок і чемно подякуйте (не робіть зайвих рухів і не кажіть нічого зайвого); під час отримання подарунка зберігайте зоровий контакт із дарувальником; більше посміхайтеся (навіть якщо подарунок не сподобався, це не привід псувати собі та іншим свято); обійміть дарувальника із вдячності, адже це найбільш вдалий спосіб показати, що цінуєте турботу та увагу; поводьте себе природно і не метушіться.

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