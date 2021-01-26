Каждый из нас хотя бы раз в жизни получал подарок, который нам не очень нравился. В таких ситуациях очень трудно показывать удовольствие и восторг от полученных вещей. Поэтому мы стесняемся сказать правду.

Если вы хотите научиться правильно реагировать на неудачный подарок, воспользуйтесь советами, которые вам подготовили Идеи 24.

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Что сказать, если подарок не понравился

Любой подарок – это результат траты не только средств, но и времени ради вас. Поэтому обязательно вежливо благодарите. Искренне понимайте и радуйтесь тому, что кто-то пытался вам сделать приятно.

Если подарок не понравился, лучше не врите о его важности для вас. Советуем говорить более нейтральные высказывания, которые будут показывать вашу благодарность. Например, можете говорить:

"Спасибо за подарок. Мне очень приятно, что ты тратил свое время и приложил усилия на поиски такого подарка"

"Это очень щедрый подарок. Это мило с твоей стороны"

"Мне очень приятно, что ты потратила свое время на поиски подарка" и другие.

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Получив подарок, не стоит показывать свое недовольство. Лучше оцените намерения ваших родных или близких. Вы можете сказать:

"Наверное, ты запомнила, что я люблю шоколад"

"Спасибо за такие яркие носки. Теперь мои ноги всегда будут в тепле"

"Спасибо за книгу. Теперь моя коллекция пополнится еще одним шедевром"

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Если вам вручили подарок и ждут от вас какой-то реакции, а вы не знаете, как себя вести, вы можете формулировать логические вопросы. Например:

"Никогда не видел таких оригинальных носков. Это, наверное, какой-то классный производитель. Ты тоже в них покупал что-то подобное?"

"Такой кофточки у меня еще не было! Сколько времени ты потратила на ее вязания?"

"У тебя тоже есть такая книга? Другие произведения этого автора ты читал?"

Эти вопросы могут отвлечь внимание от подарка, а впоследствии и вообще сменить тему.

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Если подарок вам не понравился, лучше об этом тактично сказать дарителю. Если этот вариант вам не нравится, на крайний случай, можете соврать. Но не переусердствуйте. Вообще не говорите о подарке ничего. Просто вежливо благодарите и переводите тему.

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Как реагировать на неудачный подарок

Когда вам вручают какой-то сюрприз, следует правильно себя вести и реагировать. В частности, придерживайтесь следующих правил:

не откладывайте свою реакцию, откройте подарок и вежливо поблагодарите (не совершайте лишних движений и не говорите ничего лишнего); при получении подарка храните зрительный контакт с дарителем; больше улыбайтесь (даже если подарок не понравился, это не повод портить себе и другим праздник); обнимите дарителя из благодарности, ведь это наиболее удачный способ показать, что цените заботу и внимание; ведите себя естественно и не суетитесь.

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