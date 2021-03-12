Як провести вихідні: відомі пам'ятки світу, які можна відвідати онлайн

Якщо ви обожнюєте подорожувати, але карантинні заборони досі позначаються на вашому відпочинку, не засмучуйтеся. Вихід завжди є, адже навіть в умовах локдауну ви маєте можливість відвідати найвідоміші місця світу онлайн.

Вам не доведеться хвилюватися за своє здоров'я та думати про всі проблеми, які виникають у процесі мандрівка. Вам лише потрібно гарненько вмоститися в улюбленому ліжку, запастися смаколиками й відправитися у цікаві місця.

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Храм епохи еллінізму, який входить у число пам'яток ЮНЕСКО і "Сім нових чудес світу". Згідно з першою легендою єгипетський фараон створив цей храм за допомогою магії, а потім заховав там свої скарби. Саме тому на цей храм, вирізаний у піщаній скелі, досить часто здійснювали напади бедуїни, які прагнули знайти золото.

Ця пам'ятка стала відома в усьому світі після виходу фільму Стівена Спілберга "Індіана Джонс і останній хрестовий похід".

Сучасний вигляд Ель-Хазне / Фото Pinterest

Це найпопулярніша пам'ятка, яку полюбляють відвідувати французи. Палац побудований у стилі класицизму у 1661 – 1710 рр. на місці замку Людовика XIII.

Тепер туристи мають можливість побачити 700 кімнат, 1200 камінів, 1400 фонтанів, 6000 картин, а також сади, які займають приблизно 900 гектарів.

Також у палаці можна відвідати Дзеркальну галерею, яка має довжину 73 метри, а також великі апартаменти короля (салон Аполлона, Геркулеса, Венери тощо).

Версальський палац / Фото Toursandtravel

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Це місто інків, розташоване в Андах на висоті 2400 метрів на вершині гірського хребта над долиною річки Урубамби в Перу.

Спочатку Мачу-Пікчу було резиденцією Верховного Інки Пачакутека, сюди допускалися тільки обрані. У якийсь момент місто спорожніло з невідомих причин.

Тепер Мачу-Пікчу – це місце, де можна побачити Храм Трьох Вікон, обсерваторію Інтіватана, Храм Сонця, Храм Кондора, великі тераси й близько 200 інших будівель.

Мачу-Пікчу / Фото Explorebyyourself

Це національний парк Італії, до якого входить п'ять невеликих сіл, заснованих ще в Середньовіччі.

Відвідавши це місце, ви одразу відчуєте справжній італійський колорит: кольорові будинки-вежі в скелях, укріплені замки, казкові панорами, вузькі вулички, сувенірні крамниці. Усе це ви можете побачити навіть не виходячи з дому.

Чинкве-Терре / Фото Pinterest

Водоспад Вікторія є однією з головних визначних пам'яток Південної Африки й входить до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Водоспад має надзвичайний вигляд, адже являє собою вузьку ущелину, в яку падає вода. Має висоту 100 метрів та ширину – 1 кілометр.

Усі туристи мають можливість побачити веселку над водою і в сонячний день, і в місячну ніч. Саме тому водоспад ще називають Чонгуе, тобто "місце веселки".

Водоспад Вікторія / Фото Globustur