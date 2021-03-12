Если вы обожаете путешествовать, но карантинные запреты до сих пор сказываются на вашем отдыхе, не огорчайтесь. Выход всегда есть, ведь даже в условиях локдауна вы можете посетить самые известные места мира онлайн.

Вам не придется волноваться за свое здоровье и думать обо всех проблемах, которые возникают в процессе путешествие. Вам только нужно хорошенько расположиться в любимой кровати, запастись вкусностями и отправиться в интересные места.

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Храм эпохи эллинизма, который входит в число памятников ЮНЕСКО и "Семь новых чудес света". Согласно первой легенде египетский фараон создал этот храм с помощью магии, а затем спрятал там свои сокровища. Именно поэтому на этот храм, вырезанный в песчаной скале, довольно часто совершали нападения бедуины, которые стремились найти золото.

Этот памятник стал известен во всем мире после выхода фильма Стивена Спилберга "Индиана Джонс и последний крестовый поход".

Современный вид Эль-Хазне / Фото Pinterest

Это самая популярная достопримечательность, которую любят посещать французы. Дворец построен в стиле классицизма в 1661 – 1710 г. на месте замка Людовика XIII.

Теперь туристы могут увидеть 700 комнат, 1200 каминов, 1400 фонтанов, 6000 картин, а также сады, которые занимают примерно 900 гектаров.

Также во дворце можно посетить Зеркальную галерею, которая имеет длину 73 метра, а также большие апартаменты короля (салон Аполлона, Геркулеса, Венеры и т. д.).

Версальский дворец / Фото Toursandtravel

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Этот город инков, расположенный в Андах на высоте 2400 метров на вершине горного хребта над долиной реки Урубамбы в Перу.

Сначала Мачу-Пикчу был резиденцией Верховного Инки Пачакутека, сюда пускали только избранных. В какой-то момент город опустел по неизвестным причинам.

Теперь Мачу-Пикчу – это место, где можно увидеть Храм Трех Окон, обсерваторию Интиватана, Храм Солнца, Храм Кондора, большие террасы и около 200 других зданий.

Мачу-Пикчу / Фото Explorebyyourself

Это национальный парк Италии, в который входит пять небольших деревень, основанных еще в Средневековье.

Посетив это место, вы сразу почувствуете настоящий итальянский колорит: цветные дома-башни в горах, укрепленные замки, сказочные панорамы, узкие улочки, сувенирные лавки. Все это вы можете увидеть даже не выходя из дома.

Чинкве-Терре / Фото Pinterest

Водопад Виктория является одной из главных достопримечательностей Южной Африки и входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Водопад имеет сногсшибательный вид, ведь представляет собой узкое ущелье, в которое падает вода. Имеет высоту 100 метров и ширину – 1 километр.

Все туристы имеют возможность увидеть радугу над водой и в солнечный день, и в лунную ночь. Именно поэтому водопад еще называют Чонгуе, то есть "место радуги".

Водопад Виктория / Фото Globustur