Будь-яке свято потребує веселощів та ігор. Тому, щоб ваш Новий рік був веселим та крутим, додайте у програму цього дня конкурси та ігри! Адже люблять гратися та змагатися, не тільки діти, але й дорослі.

Ідеї 24 підібрали для вас найпопулярніші ігри та конкурси для новорічної ночі.

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Музичний конкурс "Кольори"

Потрібно дві команди. Роздаєте всім учасникам кілька стрічок різних кольорів. Важливо, що всі кольори дублюються між командами.

Також у вас повинні бути заздалегідь заготовлені пісні, в тексті яких приховані назви кольорів. Включаєте музику! Та команда, яка швидше виявить всі кольори (підніме відповідні за кольором стрічки вгору) вважається переможцем.



Головне не перемога, а настрій / Фото pixabay

Гумористичний конкурс "Символ року"

Ведучий ставить перед учасниками конкурсу завдання: потрібно показати символ Нового 2021 року. Той, хто за оплесками глядачів краще та найвеселіше з усіх зобразить символ року, перемагає.



Спробуйте перші вгадати символ Нового року / Фото pixabay

Веселий конкурс "Нехай сніжить"

Ведучий робить невелику кульку з вати. Ця конструкція імітуватиме сніг. Двоє учасників повинні знизу дути на цю кульку до того часу, поки вона не впаде на підлогу. Той учасник, у якого впала імпровізована сніжка, програв.



Веселим друзям програти не страшно / Фото pinterest

Алкогольний конкурс "Дегустатор"

Кільком учасникам потрібно зав'язати очі. Ведучий має заздалегідь підготовлені тари з різними напоями. Далі він починає напоювати учасників з різних келихів. Той учасник, який правильно визначить вміст всіх келихів на смак, вважається переможцем.



У вас буде можливість особисто продегустувати напої / Фото pinterest

Танцювальний конкурс "Апельсин"

Ведучий обирає кілька хлопців та дівчат і створює пари. Потім ведучий роздає по апельсину на пару. Далі учасники повинні затиснути цитрусовий між хлопцем та дівчиною, між будь-якими частинами тіла.

Після цього включається музика, а пари повинні танцювати так, щоб утримати фрукт без рук. Виграють ті, хто найдовше зміг втримати апельсин.

Конкурс на роздягання "Змійка"

Потрібно дві або більше команд. Після сигналу "Старт!" учасники повинні почати знімати з себе всі можливі предмети одягу. Але не просто так, а викладаючи з них змійку. Через певний час зупиняється музика. Переможцями стає та команда, у якої буде найдовша змійка.



Новий рік – це час для розваг / Фото pixabay

Еротичний конкурс "Вагони"

У цей конкурс варто грати командами, але при маленькій кількості присутніх кожен може грати сам за себе. Гості розбиваються на дві або більше команди. Кожна з команд починає передавати по колу без допомоги рук якийсь невеликий предмет, приміром, пачку сірників або горіх.

Якщо за столом зібралися друзі, то передавати предмет можна губами. Якщо ж компанія з мало знайомих людей, то оберіть інший спосіб передачі предмета, наприклад, за допомогою плечей або сідниць. Перемагає та команда, якій найдовше вдалося протримати предмет й не впустити його.