Любой праздник требует веселья и игр. Поэтому, чтобы ваш Новый год был веселым и крутым, добавьте в программу этого дня конкурсы и игры! Ведь любят играть и соревноваться, не только дети, но и взрослые.

Идеи 24 подобрали для вас самые популярные игры и конкурсы для новогодней ночи.

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Музыкальный конкурс "Цвета"

Нужно две команды. Раздаете всем участникам несколько ленточек разных цветов. Важно, что все цвета дублируются между командами.

Также у вас должны быть заранее заготовленные песни, в тексте которых скрыты названия цветов. Включаете музыку! Та команда, которая быстрее обнаружит все цвета (поднимет подходящие по цвету ленту вверх) считается победителем.



Главное не победа, а настроение / Фото pixabay

Юмористический конкурс "Символ года"

Ведущий ставит перед участниками конкурса задачу: нужно показать символ Нового 2021 года. Тот, кто по аплодисментам зрителей лучше и веселее всех изобразит символ года, побеждает.



Попробуйте первым угадать символ Нового года / Фото pixabay

Веселый конкурс "Пусть снежит"

Ведущий делает небольшой шарик из ваты. Эта конструкция будет имитировать снег. Двое участников должны снизу дуть на этот шарик до тех пор, пока он не упадет на пол. Тот участник, у которого упал импровизированная снежок, проиграл.



Веселым друзьям и проиграть нестрашно / Фото pinterest

Алкогольный конкурс "Дегустатор"

Нескольким участникам нужно завязать глаза. Ведущий должен заранее подготовить тары с различными напитками. Далее он начинает поить участников из разных бокалов. Тот участник, который правильно определит содержание всех бокалов на вкус, считается победителем.



У вас будет возможность лично продегустировать напитки / Фото pinterest

Танцевальный конкурс "Апельсин"

Ведущий выбирает несколько ребят и создает пары из девушек и парней. Затем ведущий раздает по апельсину на пару. Далее участники должны зажать цитрусовый между парнем и девушкой, между любыми частями тела.

После этого включается музыка и пары должны танцевать так, чтобы удержать фрукт без рук. Выигрывают те, кто дольше смог удержать апельсин.

Конкурс на раздевание "Змейка"

Нужно две или более команд. После сигнала "Старт!" участники должны начать снимать с себя все возможные предметы одежды. Но не просто так, а выкладывая из них змейку. Через некоторое время останавливается музыка. Победителем становится та команда, у которой будет самая длинная змейка.



Новый год – это время для развлечений / Фото pixabay

Эротический конкурс "Вагоны"

В этот конкурс стоит играть командами, но при небольшом количестве присутствующих каждый может играть сам за себя. Гости разбиваются на две или более команды. Каждая из команд начинает передавать по кругу без помощи рук какой-то небольшой предмет, например, пачку спичек или орех.

Если за столом собрались друзья, то передавать предмет можно губами. Если же компания состоит из мало знакомых людей, то выберите другой способ передачи предмета, например, с помощью плеч или ягодиц. Побеждает та команда, которой дольше удалось продержать предмет и не упустить его.