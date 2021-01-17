Багато хто любить вимушений відпочинок - карантин: затишні вечори в колі родини, виїзди на природу, відпочинок, який потім буде приємно згадувати, зустрічі з родичами, близькими та не дуже. Але що робити, якщо слово "рідня" асоціюється тільки з конфліктами?

Тому Ідеї 24 підготували поради, які допоможуть провести карантин без сімейних сварок.

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1. Радійте тому, що у вас є

Намагайтеся більше думати про хороше. Посміхніться думці, що нарешті вдасться відпочити від справ і не думати про роботу. Радійте, що у вас є близькі, смачна їжа. Роздуми про хороше, що є у вашому житті, змінюють настрій.



Насолоджуйтеся кожною хвилиною свого життя / Фото pixabay

2. Насолоджуйтесь життям

Хоча іноді нам здається, що родичі скоро зведуть нас з розуму, все ж вони близькі люди, і без них будні були б зовсім не такими. Цінуйте це і постарайтеся отримати задоволення.

3. Встановіть особисті кордони

Розумні межі допоможуть зробити спілкування з родичами менш напруженим. Ви маєте право заявити близьким, що не зможете брати участь абсолютно у всьому, що вони запланували.



Не варто розриватися на всі боки, щоб усім догодити / Фото pixabay

4. Не ставтеся до слів занадто серйозно

Дуже часто людина може зопалу сказати щось, про що потім сама пошкодує. Не сприймайте слова серйозно. Швидше за все, вона, якщо сказала щось образливе, насправді так не думає.

5. Знайдіть, з ким поговорити щиро

Якщо родичі по-справжньому нестерпні, шукайте підтримки в оточуючих. Це теж допоможе не зійти з розуму до кінця карантину.



Можливо саме час довіритись комусь / Фото pixabay