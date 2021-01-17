Как провести карантин без семейных ссор: 5 советов
Многие любят вынужденный отдых – карантин: уютные вечера в кругу семьи, выезды на природу, отдых, который потом будет приятно вспоминать, встречи с родственниками, близкими и не очень. Но что делать, если слово "родня" ассоциируется только с конфликтами?
Поэтому Идеи 24 подготовили советы, которые помогут провести карантин без семейных ссор.
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1. Радуйтесь тому, что у вас есть
Старайтесь больше думать о хорошем. Улыбнитесь мысли, что наконец удастся отдохнуть от дел и не думать о работе. Радуйтесь, что у вас есть близкие, вкусная еда. Размышления о всем хорошем, что есть в вашей жизни, меняют настроение.
Наслаждайтесь каждой минутой своей жизни / Фото pixabay
2. Наслаждайтесь жизнью
Хотя иногда нам кажется, что родственники скоро сведут нас с ума, все они – близкие люди, и без них будни были бы совсем не такими. Цените это и постарайтесь получить удовольствие.
3. Установите личные границы
Разумные пределы помогут сделать общение с родственниками менее напряженным. Вы имеете право заявить близким, что не сможете участвовать абсолютно во всем, что они запланировали.
Не стоит разрываться на все стороны, чтобы всем угодить / Фото pixabay
4. Не относитесь к словам слишком серьезно
Очень часто человек может сгоряча сказать что-то, о чем потом сам пожалеет. Не воспринимайте слова серьезно. Скорее всего, он, если сказал что-то обидное, на самом деле так не думает.
5. Найдите, с кем поговорить искренне
Если родственники по-настоящему невыносимые, ищите поддержки у окружающих. Это тоже поможет не сойти с ума до конца карантина.
Возможно самое время довериться кому-то / Фото pixabay
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