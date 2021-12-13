Як провести час вдома з користю: 10 простих правил для гарного настрою

Інколи перебування протягом кількох днів удома не входить у плани людей. У багатьох цей період триває навіть тижнями. Проте це насправді чудовий спосіб попрацювати й відпочити вдома та опанувати нові навички.

Через карантин вам можуть запропонувати працювати вдома і триматися подалі від громадських місць, але розчаровуватися не варто. Пропонуємо кілька порад, як гарно і корисно провести свій час.

Зверніть увагу Прем'єра "Зломовчання" з Ксенією Мішиною: де дивитися перший в Україні серіал-оріджинал

Початок прибирання

Чистий простір може допомогти вам почуватися здоровішим і продуктивнішим. Якщо ви "застрягли" вдома, почніть з ретельного прибирання свого будинку, щоб зменшити стрес і відновити свій розум. Ще один чудовий варіант – реорганізувати зони вашого житлового простору, такі як кухня, шафа.

Нові навички

Зараз ідеальний час, щоб дати волю своїй творчості. Спробуйте свої вміння в малюванні, готуйте нову їжу, полагодьте старі речі в домі або почніть новий проєкт.

Спробуйте тренування вдома

У соцмережах тренери постійно публікують нові й цікаві тренування як для професіоналів, так і для початківців. Знайти їх дуже легко, наприклад, за тегом #homeworkout. Спробуйте займатися йогою, щоб покращити психічне та фізичне здоров'я.

Дочитайте книгу

Візьміть книгу, яку ви хотіли прочитати, але просто не встигли. Є кілька чудових варіантів електронних та аудіокниг, які можна завантажити на сайтах книгарень. Дізнайтеся також, як розпочати роботу з онлайн-бібліотекою.

Подивіться на улюблені серіали

Візьміть собі попкорн, розслабтеся на дивані та насолоджуйтесь улюбленими телешоу чи фільмами. Серед них можна обрати фільми для розвитку мислення або ж чужоземні, щоб "підкачати" свої знання з різних мов.

Практикуйте уважність

Обирати фільм для перегляду можна годинами. Зекономте свій час: дивіться добірки тематичних стрічок на OLL.TV . Понад 15 000 фільмів та серіалів у чудовій якості вже чекають на кіноманів.

Медитація допомагає зняти стрес. Вона не тільки запобігає тривожності, але, за даними досліджень, сприяє підвищенню самосвідомості, подовжує вашу увагу та покращує розумову ясність і концентрацію. Практикуйте медитацію протягом 15 хвилин і ваш стан точно зміниться.

Проведіть спа-день

Наповніть ванну теплою водою, бульбашками і розслабтеся. Запаліть свічку та ввімкніть улюблену музику для дня спа-центру вдома. Спробуйте нанести маску для обличчя, зробити собі педикюр або зробити додатковий догляд за волоссям.





Як провести час із користю / Фото IBERDROLA

Пройдіть майстер-клас онлайн

Дізнайтеся щось нове, пройшовши онлайн-курс або придбайте спеціальний підручник Отримайте нові знання або підвищіть свій інтерес до теми, яка вас захоплює. Багато онлайн-платформ пропонують заняття, які стосуються навичок дизайну, бізнесу або способу життя.

Спробуйте вести блог

Згадайте свої знання з письма і розпочніть вести блог. Незалежно від того, чи ви хочете просувати себе, розпочати новий бізнес чи просто робити це заради розваги. Блоги – це чудовий спосіб створювати контент, до якого ви завжди можете повертатися.

Проводьте час з родиною або домашніми тваринами

Поговоріть з родиною. Якщо у вас є домашня тварина, виділіть час, щоб погодувати, доглядати та купати її. Ви також можете прогулятися по парку поблизу. Все це не тільки додасть енергії на день, а й зробить вас щасливими та розслабленими.