Через карантин вам можуть запропонувати працювати вдома і триматися подалі від громадських місць, але розчаровуватися не варто. Пропонуємо кілька порад, як гарно і корисно провести свій час.

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Початок прибирання

Чистий простір може допомогти вам почуватися здоровішим і продуктивнішим. Якщо ви "застрягли" вдома, почніть з ретельного прибирання свого будинку, щоб зменшити стрес і відновити свій розум. Ще один чудовий варіант – реорганізувати зони вашого житлового простору, такі як кухня, шафа.

Нові навички

Зараз ідеальний час, щоб дати волю своїй творчості. Спробуйте свої вміння в малюванні, готуйте нову їжу, полагодьте старі речі в домі або почніть новий проєкт.

Спробуйте тренування вдома

У соцмережах тренери постійно публікують нові й цікаві тренування як для професіоналів, так і для початківців. Знайти їх дуже легко, наприклад, за тегом #homeworkout. Спробуйте займатися йогою, щоб покращити психічне та фізичне здоров'я.

Дочитайте книгу

Візьміть книгу, яку ви хотіли прочитати, але просто не встигли. Є кілька чудових варіантів електронних та аудіокниг, які можна завантажити на сайтах книгарень. Дізнайтеся також, як розпочати роботу з онлайн-бібліотекою.

Подивіться на улюблені серіали

Візьміть собі попкорн, розслабтеся на дивані та насолоджуйтесь улюбленими телешоу чи фільмами. Серед них можна обрати фільми для розвитку мислення або ж чужоземні, щоб "підкачати" свої знання з різних мов.

Обирати фільм для перегляду можна годинами. Зекономте свій час: дивіться добірки тематичних стрічок на OLL.TV. Понад 15 000 фільмів та серіалів у чудовій якості вже чекають на кіноманів.

Практикуйте уважність

Медитація допомагає зняти стрес. Вона не тільки запобігає тривожності, але, за даними досліджень, сприяє підвищенню самосвідомості, подовжує вашу увагу та покращує розумову ясність і концентрацію. Практикуйте медитацію протягом 15 хвилин і ваш стан точно зміниться.

Проведіть спа-день

Наповніть ванну теплою водою, бульбашками і розслабтеся. Запаліть свічку та ввімкніть улюблену музику для дня спа-центру вдома. Спробуйте нанести маску для обличчя, зробити собі педикюр або зробити додатковий догляд за волоссям.





Як провести час із користю / Фото IBERDROLA

Пройдіть майстер-клас онлайн

Дізнайтеся щось нове, пройшовши онлайн-курс або придбайте спеціальний підручник Отримайте нові знання або підвищіть свій інтерес до теми, яка вас захоплює. Багато онлайн-платформ пропонують заняття, які стосуються навичок дизайну, бізнесу або способу життя.

Спробуйте вести блог

Згадайте свої знання з письма і розпочніть вести блог. Незалежно від того, чи ви хочете просувати себе, розпочати новий бізнес чи просто робити це заради розваги. Блоги – це чудовий спосіб створювати контент, до якого ви завжди можете повертатися.

Проводьте час з родиною або домашніми тваринами

Поговоріть з родиною. Якщо у вас є домашня тварина, виділіть час, щоб погодувати, доглядати та купати її. Ви також можете прогулятися по парку поблизу. Все це не тільки додасть енергії на день, а й зробить вас щасливими та розслабленими.