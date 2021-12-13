Через карантин вам могут предложить работать на дому и держаться подальше от общественных мест, но разочаровываться не стоит. Предлагаем несколько советов, как хорошо и полезно провести свое время.

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Начало уборки

Чистое пространство может помочь вам чувствовать себя более здоровым и продуктивным. Если вы "застряли" дома, начните с тщательной уборки своего дома, чтобы снизить стресс и восстановить свой ум. Еще один отличный вариант – реорганизовать зоны вашего жилого пространства, такие как кухня, шкаф.

Новые навыки

Сейчас идеальное время, чтобы дать волю своему творчеству. Попробуйте свои умения в рисовании, готовьте новую еду, почините старые вещи в доме или начните новый проект.

Попробуйте тренировки на дому

В соцсетях тренеры постоянно публикуют новые и интересные тренировки как для профессионалов, так и начинающих. Найти их очень легко, например, по тегу #homeworkout. Попытайтесь заниматься йогой, чтобы улучшить психическое и физическое здоровье.

Дочитайте книгу

Возьмите книгу, которую вы хотели прочесть, но просто не успели. Есть несколько отличных вариантов электронных и аудиокниг, которые можно скачать на сайтах книжных магазинов. Узнайте, как начать работу с онлайн-библиотекой.

Посмотрите на любимые сериалы

Возьмите попкорн, расслабьтесь на диване и наслаждайтесь любимыми телешоу или фильмами. Среди них можно выбрать фильмы для развития мышления или же чужеземные, чтобы "подкачать" свои знания по разным языкам.

Выбирать фильм можно часами. Экономьте свое время: смотрите списки контента каналов в OLL.TV . Более 15 000 фильмов и сериалов в отличном качестве уже ждут киноманов.

Упражняйте внимательность

Медитация помогает снять стресс. Она не только предотвращает тревожность, но, по данным исследований, способствует повышению самосознания, продлевает ваше внимание и улучшает умственную ясность и концентрацию. Упражняйте медитацию в течение 15 минут и ваше состояние точно изменится.

Проведите спа-день

Наполните ванную теплой водой, пузырьками и расслабьтесь. Зажгите свечу и включите любимую музыку для дня спа дома. Попытайтесь нанести маску для лица, сделать себе педикюр или сделать дополнительный уход за волосами.





Как провести время с пользой / Фото IBERDROLA

Пройдите мастер-класс онлайн

Узнайте что-то новое, пройдя онлайн-курс или приобретите специальный учебник. Получите новые знания или повысите свой интерес к интересующей вас теме. Многие онлайн-платформы предлагают занятия, касающиеся навыков дизайна, бизнеса или образа жизни.

Попробуйте вести блог

Вспомните свои знания по письму и начните вести блог. Независимо от того, хотите ли вы продвигать себя, начать новый бизнес или просто делать это ради развлечения. Блоги – это отличный способ создавать контент, к которому вы всегда можете возвращаться.

Проводите время с семьей или домашними животными