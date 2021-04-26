Автор медичного блогу з майже 4-мільйонною аудиторією лікар Каран Радж часто розповідає про хвороби і ділиться корисними порадами, які допомагають нам спростити життя. І днями медик здивував мережу "Правилом 90 хвилин". Ця хитрість дозволяє розрахувати час сну і прокинутися сповненим енергії та сил.

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Щоночі ваш мозок проходить кілька циклів сну. Кожен цикл починається з легкого сну, потім ви входите в глибокий, потім бачите сновидіння і прокидаєтеся,

– каже Каран.

Після цього фахівець пояснив, що кожен такий цикл триває 90 хвилин, а людина почувається бадьорою саме тоді, коли прокидається у кінці одного з циклів. А все тому, що настає час стану неспання.

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А ще так можна вирахувати годину, о котрій варто лягати спати, щоб легко прокинутися вранці. Наприклад, людині, яка хоче стати о восьмій ранку, відрахувавши кілька циклів назад, необхідно лягти в ліжко о 23:00. Це дозволить достатньо поспати і прокинутися у кінці шостого циклу з відновленими силами.