Автор медицинского блога с почти 4-миллионной аудиторией врач Каран Радж часто рассказывает о болезнях и делится полезными советами, которые помогают нам упростить жизнь. И на днях медик удивил сеть "Правилом 90 минут". Эта хитрость позволяет рассчитать время сна и проснуться полным энергии и сил.

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Каждую ночь ваш мозг проходит несколько циклов сна. Каждый цикл начинается с легкого сна, затем вы входите в глубокий, потом видите сновидения и просыпаетесь,

– говорит Каран.

После этого специалист объяснил, что каждый такой цикл длится 90 минут, а человек чувствует себя бодрым именно тогда, когда просыпается в конце одного из циклов. А все потому, что наступает время состояния бодрствования.

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А еще так можно вычислить в котором часу стоит ложиться спать, чтобы легко проснуться утром. Например, человеку, который хочет стать в восемь утра, отсчитав несколько циклов назад, необходимо лечь в постель в 23:00. Это позволит достаточно поспать и проснуться в конце шестого цикла с восстановленными силами.