Усім знайомий цей пригнічений стан, коли не можеш завершити завдання. І чим дужче намагаєшся його зробити, тим більше застрягаєш. Можливо, проблема у неправильно виставлених пріоритетах, або ж, ймовірно, настав час зробити паузу.

Юристка і бізнес-стратегиня Евері Бланк зі США, яка консультує клієнтів зі всього світу, розповіла, як потрібно діяти, аби завершити завдання. Ці 5 кроків також можуть допомогти керівникам стати кращими лідерами.

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Зупиніться і відійдіть від того, що робите

Якщо ви застрягли або думаєте про одне і те ж знову й знову, припиніть те, що робите. Якщо можливо, вийдіть з офісу, щоб побути в іншому середовищі.

Ви не кидаєте свою роботу, ви даєте своєму розуму перепочинок. Керівники роблять такі перерви, щоб освіжити свої думки.

Боріться зі схильністю роздумувати над роботою, натомість мисліть вільно

Незважаючи на те, що ви усунулися від роботи, можливо, ви все ще крутите її в голові. Спробуйте перестати думати про те, що ви робили, адже ці роздуми викличуть у вас лише розчарування, і весь цей час буде непродуктивним.

Дозвольте собі прийняти будь-які інші думки, які приходять вам у голову. Подумайте, як вам сподобалось останнє засідання команди. Погрійтеся на сонці, якщо ви перебуваєте надворі. Надихніться майбутньою мандрівкою до озера з родиною. Керівники цінують світ, в якому живуть, і усвідомлюють, що якщо вони застрягли, їхнє життя все ще в порядку.



Мисліть вільно / Фото pexels

Поверніться до завдання і подумайте про загальну картину

Коли ви нагадуєте собі, що все гаразд, ви будете в кращому душевному стані, щоб повернутися до роботи, яку ви намагаєтесь виконати. Замість того, щоб починати з того місця, де ви застрягли, спробуйте подумати про загальну картину.

Наприклад, якщо ви хочете застосувати нововведення, яке важко реалізувати, поверніться до питання, чого ви намагаєтесь досягти. Запитайте себе: "Яка мета?"

Зверніться до колег

Чудовий спосіб просунутися у виконанні завдання – розмовляти зі своїми товаришами по команді. Лідерство розвивається не у вакуумі. Вам потрібно почути думку інших, тих, хто може бачити ситуацію по-іншому. Відмінності та різноманітність думок допоможуть вам краще зрозуміти завдання або проблему.

Не обов’язково вирішувати усі проблеми самостійно. Ви можете і повинні отримати допомогу від своїх колег. Керівники знають, що їм потрібно співпрацювати з іншими людьми.



Порадьтеся з колегами / Фото pexels

Переорієнтуйтеся у виконанні завдання

Використовуйте думки та ідеї інших, щоб переформулювати своє бачення роботи, якою ви займаєтесь. Ці ідеї можуть допомогти вам подивитися на речі під іншим кутом. Керівники використовують нову інформацію та знання, щоб бути кращими та отримати ясність у своїй діяльності.

Зробіть паузу в роботі та дозвольте собі думати про інші речі. Повернувшись до завдання, сформулюйте його більш узагальнено. Поспілкуйтеся з колегами по команді, щоб отримати ясність, а потім переорієнтуйтеся у виконанні завдання.