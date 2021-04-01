Як привернути до себе увагу: 10 занадто креативних чоловічих зачісок

Джерело:24 канал
Щоденна зачіска має бути комфортною та легкою, але іноді хочеться змінити імідж, вразити оточуючих. Управні перукарі роблять чоловікам дуже прикольні стрижки. Але деякі завсідники салонів настільки прагнуть опинитися в центрі уваги, що готові зробити зі своїм волоссям що завгодно...
Тоді фантазія майстра зривається з припону – і на голові у клієнта виходить щось таке:
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Фото pinterest
Фото pinterest
Фото pinterest
Фото pinterest
Фото pinterest
Фото pinterest
Фото pinterest
Фото pinterest
Фото pinterest
Фото pinterest