Як привернути до себе увагу: 10 занадто креативних чоловічих зачісок

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Джерело:

24 канал

Щоденна зачіска має бути комфортною та легкою, але іноді хочеться змінити імідж, вразити оточуючих. Управні перукарі роблять чоловікам дуже прикольні стрижки. Але деякі завсідники салонів настільки прагнуть опинитися в центрі уваги, що готові зробити зі своїм волоссям що завгодно...

Тоді фантазія майстра зривається з припону – і на голові у клієнта виходить щось таке:

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Фанат бренду


Фото pinterest

Омбре (дуже плавний перехід кольорів). Не чоловіча стрижка, але теж прикольно


Фото pinterest

Наче блискавка влучила


Фото pinterest

Злий геній


Фото pinterest

Зате ззаду волосся можна зібрати у хвіст


Фото pinterest

Такої зачіски точно немає ні в кого


Фото pinterest

Світ має знати: він обожнює полуниці


Фото pinterest

Коли ти в роздумах: каре чи довжина


Фото pinterest

Без коментарів


Фото pinterest

Щоб усі задихнулися від заздрощів!


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