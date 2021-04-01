Как привлечь к себе внимание: 10 слишком креативных мужских причесок
Ежедневная прическа должна быть комфортной и легкой, но иногда хочется изменить имидж, поразить окружающих. Ловкие парикмахеры делают мужчинам очень прикольные стрижки. Но некоторые завсегдатаи салонов настолько стремятся оказаться в центре внимания, что готовы сделать со своими волосами что угодно...
Источник:24 канал
Тогда фантазия мастера срывается с привязи – и на голове у клиента выходит что-то такое:
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Фанат бренда
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Омбре (очень плавный переход цветов). Не мужская стрижка, но тоже прикольно
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Как молния попала
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Злой гений
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Зато сзади волосы можно собрать в хвост
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Такой прически точно нет ни у кого
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Мир должен знать: он обожает клубники
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Когда ты в раздумьях: каре или длина
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Без комментариев
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Чтобы все задохнулись от зависти!
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