Ежедневная прическа должна быть комфортной и легкой, но иногда хочется изменить имидж, поразить окружающих. Ловкие парикмахеры делают мужчинам очень прикольные стрижки. Но некоторые завсегдатаи салонов настолько стремятся оказаться в центре внимания, что готовы сделать со своими волосами что угодно...

Тогда фантазия мастера срывается с привязи – и на голове у клиента выходит что-то такое: Читайте также: Если бы мужчины вели соцсети, как женщины: шуточные примеры Фанат бренда

Фото pinterest Омбре (очень плавный переход цветов). Не мужская стрижка, но тоже прикольно

Фото pinterest Как молния попала

Фото pinterest Злой гений

Фото pinterest Зато сзади волосы можно собрать в хвост

Фото pinterest Такой прически точно нет ни у кого

Фото pinterest Мир должен знать: он обожает клубники

Фото pinterest Когда ты в раздумьях: каре или длина

Фото pinterest Без комментариев

Фото pinterest Чтобы все задохнулись от зависти!

Фото pinterest