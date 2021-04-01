Щоденна зачіска має бути комфортною та легкою, але іноді хочеться змінити імідж, вразити оточуючих. Управні перукарі роблять чоловікам дуже прикольні стрижки. Але деякі завсідники салонів настільки прагнуть опинитися в центрі уваги, що готові зробити зі своїм волоссям що завгодно...

Тоді фантазія майстра зривається з припону – і на голові у клієнта виходить щось таке: Читайте також: Якби чоловіки вели соцмережі, як жінки: жартівливі приклади Фанат бренду

Фото pinterest Омбре (дуже плавний перехід кольорів). Не чоловіча стрижка, але теж прикольно

Фото pinterest Наче блискавка влучила

Фото pinterest Злий геній

Фото pinterest Зате ззаду волосся можна зібрати у хвіст

Фото pinterest Такої зачіски точно немає ні в кого

Фото pinterest Світ має знати: він обожнює полуниці

Фото pinterest Коли ти в роздумах: каре чи довжина

Фото pinterest Без коментарів

Фото pinterest Щоб усі задихнулися від заздрощів!

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