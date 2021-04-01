Як привернути до себе увагу: 10 занадто креативних чоловічих зачісок
Щоденна зачіска має бути комфортною та легкою, але іноді хочеться змінити імідж, вразити оточуючих. Управні перукарі роблять чоловікам дуже прикольні стрижки. Але деякі завсідники салонів настільки прагнуть опинитися в центрі уваги, що готові зробити зі своїм волоссям що завгодно...
Джерело:24 канал
Тоді фантазія майстра зривається з припону – і на голові у клієнта виходить щось таке:
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Фанат бренду
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Омбре (дуже плавний перехід кольорів). Не чоловіча стрижка, але теж прикольно
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Наче блискавка влучила
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Злий геній
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Зате ззаду волосся можна зібрати у хвіст
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Такої зачіски точно немає ні в кого
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Світ має знати: він обожнює полуниці
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Коли ти в роздумах: каре чи довжина
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Без коментарів
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Щоб усі задихнулися від заздрощів!
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