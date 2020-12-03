Майже кожен водій використовує певні гаджети під час автомобільного руху. Один з найпопулярніших способів їх кріплення – на присоску. Та іноді, це перетворюється на цілу проблему, адже вони часто відвалюються.

Тому Ідеї 24 підготували поради, як краще та надійно їх прикріпити.

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Скло повинно бути чистим, інакше не прикріпити навіть найміцніші присоски.

Перед приклеюванням помийте поверхню зсередини та знежирите.

Протріть скло м'яким рушником.

Якщо присоска відвалюється під час руху, можна зміцнити її звичайним милом.

Змочіть шматок мила.

Натріть гуму і дочекайтеся повного висихання.



У тримач для гаджетів можна вставити як відеореєстратор, так і смартфон / Фото Amazon

Щоб створити клейку поверхню, можна використовувати цукровий сироп або газовану воду.

Калорійність солодкого напою повинна бути більше ніж 400 калорій, тоді при висиханні будуть проявлятися властивості клею.

Рідиною потрібно протерти місце, де буде кріпитися консоль.

Нанести кілька крапель на саму гуму.

Після того, як напій висохне, автомобільний тримач можна вішати на місце.

Не можна використовувати справжні клей і герметик, оскільки після затвердіння вони залишать сліди на поверхні скла.