Як прикріпити автомобільний тримач для гаджетів, щоб було зручно та безпечно
Майже кожен водій використовує певні гаджети під час автомобільного руху. Один з найпопулярніших способів їх кріплення – на присоску. Та іноді, це перетворюється на цілу проблему, адже вони часто відвалюються.
Тому Ідеї 24 підготували поради, як краще та надійно їх прикріпити.
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Скло повинно бути чистим, інакше не прикріпити навіть найміцніші присоски.
- Перед приклеюванням помийте поверхню зсередини та знежирите.
- Протріть скло м'яким рушником.
Якщо присоска відвалюється під час руху, можна зміцнити її звичайним милом.
- Змочіть шматок мила.
- Натріть гуму і дочекайтеся повного висихання.
У тримач для гаджетів можна вставити як відеореєстратор, так і смартфон / Фото Amazon
Щоб створити клейку поверхню, можна використовувати цукровий сироп або газовану воду.
Калорійність солодкого напою повинна бути більше ніж 400 калорій, тоді при висиханні будуть проявлятися властивості клею.
- Рідиною потрібно протерти місце, де буде кріпитися консоль.
- Нанести кілька крапель на саму гуму.
- Після того, як напій висохне, автомобільний тримач можна вішати на місце.
Не можна використовувати справжні клей і герметик, оскільки після затвердіння вони залишать сліди на поверхні скла.
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