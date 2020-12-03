Как прикрепить автомобильный держатель для гаджетов, чтобы было удобно и безопасно: лайфхаки
Почти каждый водитель использует определенные гаджеты во время автомобильного движения. Один из самых популярных способов их крепления – на присоске. Но иногда это превращается в целую проблему, ведь они часто отваливаются.
Поэтому Идеи 24 подготовили советы, как лучше и надежно их прикрепить.
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Стекло должно быть чистым, иначе не прикрепить даже самые крепкие присоски
- Перед приклеиванием помойте поверхность изнутри и обезжирьте.
- Протрите стекло мягким полотенцем.
Если присоска отваливается во время движения, можно укрепить ее обычным мылом
- Смочите кусок мыла.
- Натрите резину и дождитесь полного высыхания.
В держатель для гаджетов можно вставить как видеорегистратор, так и смартфон / Фото Amazon
Чтобы создать клейкую поверхность, можно использовать сахарный сироп или газировку
Калорийность сладкого напитка должна быть более 400 калорий, тогда при высыхании будут проявляться свойства клея.
- Жидкостью нужно протереть место, где будет крепиться консоль.
- Нанести несколько капель на саму резину.
- После того как напиток высохнет, автомобильный держатель можно вешать на место.
Нельзя использовать настоящие клей и герметик, так как после затвердевания они оставят следы на поверхности стекла.
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