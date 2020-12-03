Почти каждый водитель использует определенные гаджеты во время автомобильного движения. Один из самых популярных способов их крепления – на присоске. Но иногда это превращается в целую проблему, ведь они часто отваливаются.

Поэтому Идеи 24 подготовили советы, как лучше и надежно их прикрепить.

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Стекло должно быть чистым, иначе не прикрепить даже самые крепкие присоски

Перед приклеиванием помойте поверхность изнутри и обезжирьте.

Протрите стекло мягким полотенцем.

Если присоска отваливается во время движения, можно укрепить ее обычным мылом

Смочите кусок мыла.

Натрите резину и дождитесь полного высыхания.



В держатель для гаджетов можно вставить как видеорегистратор, так и смартфон / Фото Amazon

Чтобы создать клейкую поверхность, можно использовать сахарный сироп или газировку

Калорийность сладкого напитка должна быть более 400 калорий, тогда при высыхании будут проявляться свойства клея.

Жидкостью нужно протереть место, где будет крепиться консоль.

Нанести несколько капель на саму резину.

После того как напиток высохнет, автомобильный держатель можно вешать на место.

Нельзя использовать настоящие клей и герметик, так как после затвердевания они оставят следы на поверхности стекла.