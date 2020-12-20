Як прикрасити ялинку за допомогою фотографій: цікаві ідеї
Фото – це приємні спогади, які супроводжували вас протягом цілого року. Чому б не прикрасити радісними світлинами новорічну ялинку? Ідеї для оформлення святкового дерева – читайте в нашому матеріалі.
Редакція 24 каналу зібрала цікаві ідеї, як можна використати сімейні фотографії для декорації ялинки.
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Креативні ідеї
Для оформлення можна використовувати як фотографії, так і святкові листівки.
Світлини – це хороша ідея для оздоблення ялинки / Фото 7dach
Листівки в однаковій кольоровій гамі також чудово підійдуть для декору ялинки.
Фото можна зробити стилізованими до іграшок / Фото j.etagi
Якщо у вас фото різного розміру, можна придбати однакові рамки. Але врахуйте те, що вони важкі, тому потребують відповідного кріплення.
Рамки важкі, тому гілля повинно бути міцним / Фото j.etagi
Новорічні іграшки та фотографії можуть бути в одному кольорі. Це виглядає просто та стильно.
Світлини можна оформити в однотонні рамки / Фото apieceofrainbow
Гірлянда з фото або святкових листівок? Легко! Вам знадобиться мотузка, кількість фото, відповідна до розміру ялинки, та прищіпки.
Мотузкою обмотайте ялинку, та за допомогою прищіпок прикріпіть фотографії.
Гірлянда з фото та/або листівок / Фото countryliving
Фото можна також закріпити за допомогою стрічки або прищіпок на гілля ялинки.
Навіть фото та гірлянди цілком вистачає для декорації ялинки / Фото thesun
Фотографії в одному стилі виглядають дуже ефектно / Фото goodhousekeeping
Якщо ж немає можливості поставити ялинку, то зробіть її за допомогою фотографій! Таку ялинку можна прикріпити одразу на стіну або ж на полотно, яке б було зручно пересувати.
Крім того, навколо можна закріпити гірлянду.
Ялинка з фото / Фото kvartblog
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