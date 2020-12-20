Фото – это приятные воспоминания, которые сопровождали вас в течение всего года. Почему бы не украсить радостными фотографиями новогоднюю елку? Идеи для оформления праздничного дерева – читайте в нашем материале.

Редакция 24 канала собрала интересные идеи, как можно использовать семейные фотографии для украшения елки.

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Креативные идеи

Для оформления можно использовать как фотографии, так и праздничные открытки.



Фотографии – это хорошая идея для украшения елки / Фото 7dach

Открытки в одинаковой цветовой гамме также прекрасно подойдут для декора елки.



Фото можно сделать стилизованными к игрушкам / фото j.etagi

Если у вас фото разного размера, можно приобрести одинаковые рамки. Но учтите, что они тяжелые, поэтому требуют соответствующее крепление.



Рамки тяжелые, поэтому ветви должны быть прочными / Фото j.etagi

Новогодние игрушки и фотографии могут быть в одном цвете. Это выглядит просто и стильно.



Фотографии можно оформить в однотонные рамки / Фото apieceofrainbow

Гирлянда из фото или праздничных открыток? Легко! Вам понадобится веревка, количество фото, соответствующее размеру елки, и прищепки.

Веревкой обмотайте елку, и с помощью прищепок прикрепите фотографии.



Гирлянда из фото и/или открыток / Фото countryliving

Фото можно закрепить с помощью ленты или прищепок на ветви елки.



Даже фото и гирлянды вполне хватает для украшения елки / Фото thesun



Фотографии в одном стиле выглядят очень эффектно / Фото goodhousekeeping

Если же нет возможности поставить елку, то сделайте ее с помощью фотографий! Такую елку можно прикрепить сразу на стену или на полотно, которое бы было удобно передвигать.

Кроме того, вокруг можно закрепить гирлянду.



Елка из фото / Фото kvartblog