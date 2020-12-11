Нині для того, щоб вийшло круте фото, не потрібна професійна камера. Адже технології дозволяють робити незабутні знімки на звичайний смартфон.

Ідеї 24 підготували добірку крутих ідей для фото на смартфон

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Фото у вогнях нічного міста

Мерехтливе місто позаду вас надасть фоткам мальовничості. Складеться враження, ніби світ зупинився навколо вас.



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Флетлі з деталізацією

У роздумах, яке фото сьогодні розмістити, – викладайте фото їжі. Нині це стало популярно. Флетлі допомагає висловити весь свій творчий потенціал: можна покласти поруч штучні квіти, листя, окуляри для читання, книгу і все, що завгодно для створення композиції.



Фото pinterest

Фото з ефектом боке

Знімки виходять ефектні та цікаві. Зробіть кадр, а потім все відфотошопте, крім людини. Або ж скористайтеся спеціальним режимом на смартфоні. Таке розмиття виглядає природним та нікого не залишить байдужим.



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Знімок на чорно-білому тлі

Фотографії, накладені на створений фон, виходять нереалістичними. Але за допомогою спеціальної функції на телефоні камера сама зробить людину яскравішою і знебарвить все інше. Тоді фото на чорно-білому тлі вийде природним.



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Нічне фото зі спини

Нині час робити фотки вогнів нічного міста. Потрібно тільки, щоб в смартфоні був спеціальний нічний режим, який дозволяє зберігати якість в темряві. Порівняйте фото при зніманні у звичайному режимі.



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Спіймай момент

Чекати, поки щось станеться, необов'язково, можна своїми руками створити потрібну дію. Адже фото виглядають цікавіше, якщо на них є екшн. Наприклад, можна підкинути щось у повітря і зловити, як-от сніг. Зображення вийдуть веселими та живими.



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Селфі у русі

Картинка вийде крутою і ви залишитеся задоволені результатом. Головне – зробити кілька знімків.



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Зйомки 4К

Якщо вам набридло знімати себе, можна робити фото за допомогою режиму високоякісної зйомки з роздільною здатністю 4K усього, що вас оточує, адже будуть помітні найменші деталі, які просто так не побачиш.



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