Як прикрасити вантажівку: оригінальні малюнки на брудних авто

22 лютого 2021 , 19:28
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Джерело:

Pausecafein

У світі є багато вуличних художників, які створюють шедеври на будівлях, асфальті чи навіть на деревах. Але ми хочемо вам показати добірку фото, зроблених на брудних вантажівках. Для художника Микити Голубєва брудна автівка – це ідеальне полотно, на якому можна створити справжній шедевр.

Усі малюнки – це персонажі відомих фільмів, сюжетні картини, зображення тварин тощо.

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