Як прикрасити вантажівку: оригінальні малюнки на брудних авто

19:28

У світі є багато вуличних художників, які створюють шедеври на будівлях, асфальті чи навіть на деревах. Але ми хочемо вам показати добірку фото, зроблених на брудних вантажівках. Для художника Микити Голубєва брудна автівка – це ідеальне полотно, на якому можна створити справжній шедевр.