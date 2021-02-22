Як прикрасити вантажівку: оригінальні малюнки на брудних авто

Джерело:Pausecafein
У світі є багато вуличних художників, які створюють шедеври на будівлях, асфальті чи навіть на деревах. Але ми хочемо вам показати добірку фото, зроблених на брудних вантажівках. Для художника Микити Голубєва брудна автівка – це ідеальне полотно, на якому можна створити справжній шедевр.
Усі малюнки – це персонажі відомих фільмів, сюжетні картини, зображення тварин тощо.
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