В мире есть много уличных художников, которые создают шедевры на зданиях, асфальте или даже на деревьях. Но мы хотим вам показать подборку фото, сделанных на грязных грузовиках. Для художника Никиты Голубева грязная машина – это идеальное полотно, на котором можно создать настоящий шедевр.

Все рисунки – это персонажи известных фильмов, сюжетные картины, изображения животных и тому подобное. Читайте также: Эти фото заполонили интернет, но оказались фейками Пылевой ангел Фото ipnoze Актуальные сериальные тренды Фото min.news Сначала может показаться, что это аэрографний рисунок Фото onashem.mediasole Водителям позади сначала может быть жутко от взгляда на такой реалистичный рисунок Фото ipnoze Подводный мир Фото min.news Интересно: 20 фото, которые были сделаны случайно, а теперь заполонили сеть Так просто, но так прекрасно Фото ipnoze Тонкий намек Фото reddit Король мира Фото twitter Всегда надо иметь мечту, которую нужно стремиться воплотить в жизнь Фото lavozdelmuro "Вставай, ты опять нужен этому миру" Фото sandzaklive