Как украсить грузовик: оригинальные рисунки на грязных авто
В мире есть много уличных художников, которые создают шедевры на зданиях, асфальте или даже на деревьях. Но мы хотим вам показать подборку фото, сделанных на грязных грузовиках. Для художника Никиты Голубева грязная машина – это идеальное полотно, на котором можно создать настоящий шедевр.
Источник:Pausecafein
Все рисунки – это персонажи известных фильмов, сюжетные картины, изображения животных и тому подобное.
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