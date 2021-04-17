Украшаем двор и дом к Пасхе: креативные идеи для декора
Во время подготовки к Пасхе стоит позаботиться о декоре дома и двора. Для этого советуем заранее придумать праздничные композиции и заблаговременно их изготовить.
Источник:24 канал
Такой декор поможет создать праздничную атмосферу и улучшить настроение. Ваши гости будут в восторге от такого вашего креатива.
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1. Статуэтки пасхальных зайцев
Фото pinterest
2. Яркие крупные яйца для декорирования двора
Фото pinterest
3. Веточки деревьев, украшенные пасхальными яйцами
Фото pinterest
4. Пасхальные композиции в декоративных горшках
Фото pinterest
5. Праздничные композиции с использованием веточек ивы и живых цветов
Фото pinterest
6. Декор с использованием деревянных элементов
Фото pinterest
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7. Оригинальные дерева, украшенные пасхальными яйцами
Фото pinterest
8. Композиции с использованием фигурок цыплят и кур
Фото pinterest
9. Пасхальные веночки на двери
Фото pinterest
10. Яйца с ветвей деревьев
Фото pinterest
11. Оригинальная праздничная фотозона
Фото pinterest
12. Фигурки зайцев или цыплят из лозы
Фото pinterest
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