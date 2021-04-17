Во время подготовки к Пасхе стоит позаботиться о декоре дома и двора. Для этого советуем заранее придумать праздничные композиции и заблаговременно их изготовить.

Такой декор поможет создать праздничную атмосферу и улучшить настроение. Ваши гости будут в восторге от такого вашего креатива. Читайте также: Как украсить дом к Пасхе: 12 изысканных композиций в горшках и чашках 1. Статуэтки пасхальных зайцев Фото pinterest 2. Яркие крупные яйца для декорирования двора Фото pinterest 3. Веточки деревьев, украшенные пасхальными яйцами Фото pinterest 4. Пасхальные композиции в декоративных горшках Фото pinterest 5. Праздничные композиции с использованием веточек ивы и живых цветов Фото pinterest 6. Декор с использованием деревянных элементов Фото pinterest Интересно: Как красиво оформить пасхальную корзину: 15 классных идей 7. Оригинальные дерева, украшенные пасхальными яйцами Фото pinterest 8. Композиции с использованием фигурок цыплят и кур Фото pinterest 9. Пасхальные веночки на двери Фото pinterest 10. Яйца с ветвей деревьев Фото pinterest 11. Оригинальная праздничная фотозона Фото pinterest 12. Фигурки зайцев или цыплят из лозы Фото pinterest