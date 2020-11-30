Щоб гарно зустріти різдвяні свята, потрібно вже починати думати про прикрашання оселі. Гірлянди, різдвяні вінки, ялинка з дощику або гілок – все це створює казковий настрій, змушує вірити в диво і чекати свят з нетерпінням.

Тому Ідеї 24 розкажуть, як створити чарівну атмосферу в домі своїми руками, не вдаючись до серйозних фінансових витрат.

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1. Свічки й свічники

Мерехтлива свічка створить таємничу атмосферу та подарує гарний настрій. Для цього візьміть стару прозору вазу, покладіть в неї соснові шишки, налийте воду та опустіть свічки-таблетки. Така композиція може стати головною прикрасою святкового столу.

Якщо ви хочете, щоб декором служила велика свічка, прикрасьте її за допомогою кавових зерен, сушених ягід, фруктів, маленьких ялинкових гілок, паличок кориці, зірочок анісу, мотузки.



Фото Adme

2. Різдвяні гілки дерев

Прикрасьте гілочки ялинки зірками, кулями, шишками, гірляндою – вийде відмінний варіант прикраси у скандинавському стилі для вітальні та навіть спальні. Є ще один варіант: на одну гілку підвісити новорічні фігурки. Легко, просто і красиво.



Фото Adme

3. Подарунки під ялинкою

Складіть упаковані коробки з подарунками під ялинку – це чудова традиція, яка сподобається усім. Та якщо вам не до вподоби купувати подарунки, тоді упакуйте в красивий папір з новорічними малюнками звичайні коробки з-під взуття – і у вас буде відмінний настрій і передчуття святкової ночі.



Фото Adme

4. Кульки з фотографіями

Чудовою ідеєю для прикрашання ялинки є кульки з фотографіями. Для цього потрібно роздрукувати невеликі знімки, потім скрутити їх в трубочку, щоб згорток пройшов в отвір новорічної іграшки, та розправити дерев'яною паличкою.



Фото Adme

5. Ліхтарики та соснові букети

Загадкову атмосферу створять всі елементи декору, починаючи від ліхтариків, килимка біля порогу і закінчуючи ялинковими іграшками.



Фото Adme

6. Світильник "Засніжене місто"

Щоб виготовити світильник, вам знадобиться банка, щільний папір будь-якого кольору, будь-яка свічка. Відміряйте шматочок паперу відповідно до окружності банки, щоб можна було склеїти кінці. Виріжте або намалюйте на ній пейзаж, огорніть навколо баночки, а всередині розташуйте свічку. Також можна придбати в магазині для хендмейду "сніговий" спрей і покрити ним верхню частину банки.



Фото Adme

7. Різдвяний вінок

Перше, що ми бачимо на вході у квартиру, – різдвяний вінок. Цей елемент, що прийшов до нас з Європи та Америки, вже давно став класичною новорічною прикрасою. Здебільшого його роблять із соснових гілок, прикрашають стрічками, шишками та іграшками – це класичний варіант. Але також його можна зробити з інгредієнтів, які є на кожній куні: лаврового листа, гілочок розмарину, зірочок анісу, сушених шматочків апельсину, паличок кориці. Каркасом для такого вінка зможе стати алюмінієва вішалка, дріт.



Фото Adme

8. Сніжинки на вікнах

Якщо ви не дуже любите вирізати ножицями, зробіть один трафарет, прикладіть до вікна і зафарбуйте отвори в ньому білою фарбою або зубною пастою. Вийде гарний малюнок. А можна купити й готові наклейки на вікно. Фінальною окрасою вікна стане гірлянда-штора, яка буде переливатися різними кольорами.



Фото Adme