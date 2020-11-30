Чтобы хорошо встретить рождественские праздники, нужно уже начинать думать об украшении дома. Гирлянды, рождественские венки, елка из дождика или веток – все это создает сказочное настроение, заставляет верить в чудо и ждать праздников с нетерпением.

Поэтому Идеи 24 расскажут, как создать волшебную атмосферу в доме своими руками, не прибегая к серьезным финансовым затратам.

Читайте также: Что подарить любимым на праздники: 20 универсальных и прикольных идей

1. Свечи и подсвечники

Мерцающая свеча создаст таинственную атмосферу и подарит хорошее настроение. Для этого возьмите старую прозрачную вазу, положите в нее сосновые шишки, налейте воду и опустите свечи – таблетки. Такая композиция может стать главным украшением праздничного стола.

Если вы хотите, чтобы декором служила большая свеча, украсьте ее с помощью кофейных зерен, сушеных ягод, фруктов, маленьких елочных веток, палочек корицы, звездочек аниса, веревки.



Фото Adme

2. Рождественские ветки деревьев

Украсьте веточки елки звездами, шарами, шишками, гирляндой – получится отличный вариант украшения в скандинавском стиле для гостиной и даже спальни. Есть еще один вариант: на одну ветку подвесить новогодние фигурки. Легко, просто и красиво.



Фото Adme

3. Подарки под елкой

Сложите упакованные коробки с подарками под елку – это замечательная традиция, которая понравится всем. Но если вам не нравится покупать подарки, тогда упакуйте в красивую бумагу с новогодними рисунками обычные коробки из-под обуви – и у вас будет отличное настроение и предвкушение праздничной ночи.



Фото Adme

4. Шарики с фотографиями

Замечательной идеей для украшения елки являются шарики с фотографиями. Для этого нужно распечатать небольшие снимки, затем свернуть их в трубочку, чтобы сверток прошел в отверстие новогодней игрушки, и расправить деревянной палочкой.



Фото Adme

5. Фонарики и сосновые букеты

Загадочную атмосферу создадут все элементы декора, начиная от фонариков, коврика у порога и заканчивая елочными игрушками.



Фото Adme

6. Светильник "Заснеженный город"

Чтобы сделать светильник, вам понадобится банка, плотная бумага любого цвета, любая свеча. Отмерьте кусочек бумаги в соответствии с окружностью банки, чтобы можно было склеить концы. Вырежьте или нарисуйте на ней пейзаж, оберните вокруг баночки, а внутри расположите свечу. Также можно приобрести в магазине для хендмейда "снежный" спрей и покрыть им верхнюю часть банки.



Фото Adme

7. Рождественский венок

Первое, что мы видим на входе в квартиру, – рождественский венок. Этот элемент, пришедший к нам из Европы и Америки, уже давно стал классическим новогодним украшением. В основном его делают из сосновых веток, украшают лентами, шишками и игрушками – это классический вариант. Но также его можно сделать из ингредиентов, которые есть на каждой кухне: лаврового листа, веточек розмарина, звездочек аниса, сушеных кусочков апельсина, палочек корицы. Каркасом для такого венка сможет стать алюминиевая вешалка, проволока.



Фото Adme

8. Снежинки на окнах

Если вы не очень любите вырезать ножницами, сделайте один трафарет, приложите к окну и закрасьте отверстия в нем белой краской или зубной пастой. Получится красивый рисунок. А можно купить и готовые наклейки на окно. Финальным украшением окна станет гирлянда – штора, которая будет переливаться разными цветами.



Фото Adme