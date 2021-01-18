На Водохреще вода наділяється цілющими властивостями. Саме тому християни носять воду до церкви, щоб її освятити. Вважається, що така вода не псується, може лікувати людей і зберігає ці властивості впродовж усього року.

Якщо ви плануєте освячувати воду, радимо прикрасити баночки на Водохреще своїми руками. Як оригінально, просто та стильно задекорувати посуд для води розкажуть Ідеї 24. Читайте також: Водохреща 2021: як підготувати організм до купання в ополонці 1. Оригінальний декор з блискіток Фото pinterest 2. Декор банки мішковиною Фото samotuzhky 3. Декор із будь-якої тканини Фото krovati-i-divany 4. Декор із лляного джгута Фото tochkazoru 5. Баночки, прикрашені шишками та гілочками соснових дерев Фото pinterest 6. В'язаний "чохол" для банки Фото inside-lighting Цікаво: Як увійти в робочий ритм після різдвяних канікул: 5 простих та дієвих порад 7. Декор із цукатів Фото samotuzhky 8. Баночки, покриті фарбою (за бажанням з оригінальними малюнками) Фото pinterest 9. Декор із наліпок Фото pinterest 10. Декор зі спецій (наприклад, кориця чи бадьян) Фото delaemrukami