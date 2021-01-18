Как украсить баночки на Крещение своими руками: 10 оригинальных идей с фото
На Крещение вода наделяется целебными свойствами. Именно поэтому христиане носят воду в церковь, чтобы освятить. Считается, что такая вода не портится, может лечить людей и сохраняет эти свойства в течение всего года.
Если вы планируете освящать воду, советуем украсить баночки на Крещение своими руками. Как оригинально, просто и стильно задекорировать посуду для воды расскажут Идеи 24.
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1. Оригинальный декор из блесток
Фото pinterest
2. Декор банки мешковиной
Фото samotuzhky
3. Декор из любой ткани
Фото krovati-i-divany
4. Декор из льняного жгута
Фото tochkazoru
5. Баночки, украшенные шишками и веточками сосновых деревьев
Фото pinterest
6. Вязаный "чехол" для банки
Фото inside-lighting
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7. Декор из цукатов
Фото samotuzhky
8. Баночки, покрытые краской (по желанию с оригинальными рисунками)
Фото pinterest
9. Декор из наклеек
Фото pinterest
10. Декор из специй (например, корица или бадьян)
Фото delaemrukami
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