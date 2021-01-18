На Крещение вода наделяется целебными свойствами. Именно поэтому христиане носят воду в церковь, чтобы освятить. Считается, что такая вода не портится, может лечить людей и сохраняет эти свойства в течение всего года.

Если вы планируете освящать воду, советуем украсить баночки на Крещение своими руками. Как оригинально, просто и стильно задекорировать посуду для воды расскажут Идеи 24. Читайте также: Крещение 2021: как подготовить организм к купанию в проруби 1. Оригинальный декор из блесток Фото pinterest 2. Декор банки мешковиной Фото samotuzhky 3. Декор из любой ткани Фото krovati-i-divany 4. Декор из льняного жгута Фото tochkazoru 5. Баночки, украшенные шишками и веточками сосновых деревьев Фото pinterest 6. Вязаный "чехол" для банки Фото inside-lighting Интересно: Как войти в рабочий ритм после рождественских каникул: 5 простых и действенных советов 7. Декор из цукатов Фото samotuzhky 8. Баночки, покрытые краской (по желанию с оригинальными рисунками) Фото pinterest 9. Декор из наклеек Фото pinterest 10. Декор из специй (например, корица или бадьян) Фото delaemrukami