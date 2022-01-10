Рецепт быстрой яичницы рассчитан на одного человека, но вы можете изменять количество ингредиентов. Попробовать приготовить можете хоть уже, ведь это действительно очень легко.
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Рецепт яичницы в микроволновке
Ингредиенты:
- 2 яйца;
- молоко;
- щепотка соли и свежемолотого перца;
- 1–2 ломтика хлеба поджаренные;
- соленое масло.
Приготовление
Разбейте яйца в миску для микроволновки и приправьте. Хорошенько перемешайте вилкой до полного соединения и появления пузырьков на поверхности.
Поставьте в микроволновку на 30 секунд и затем перемешайте вилкой. Если необходимо, поставьте в микроволновку еще раз в 10 секунд, пока смесь не затвердеет.
Помните, что после извлечения из микроволновки оно еще немного готовится. Перемешайте еще раз и отставьте на 30 секунд.
Смажьте тост маслом и посыпьте сверху яйцом. Приятного аппетита!
Рецепт быстрой яичницы / Фото BBC
Дополнительная информация
Добавьте немного молока или сливок к яйцам перед микроволновкой, если вы любите нежные яйца.
Микроволновые печи разнообразны, поэтому яйца могут почти застыть и через 30 секунд и через 1 минуту.