Рецепт быстрой яичницы рассчитан на одного человека, но вы можете изменять количество ингредиентов. Попробовать приготовить можете хоть уже, ведь это действительно очень легко.

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Рецепт яичницы в микроволновке

Ингредиенты:

2 яйца;

молоко;

щепотка соли и свежемолотого перца;

1–2 ломтика хлеба поджаренные;

соленое масло.

Приготовление

Разбейте яйца в миску для микроволновки и приправьте. Хорошенько перемешайте вилкой до полного соединения и появления пузырьков на поверхности.

Поставьте в микроволновку на 30 секунд и затем перемешайте вилкой. Если необходимо, поставьте в микроволновку еще раз в 10 секунд, пока смесь не затвердеет.

Помните, что после извлечения из микроволновки оно еще немного готовится. Перемешайте еще раз и отставьте на 30 секунд.

Смажьте тост маслом и посыпьте сверху яйцом. Приятного аппетита!



Рецепт быстрой яичницы / Фото BBC

Дополнительная информация

Добавьте немного молока или сливок к яйцам перед микроволновкой, если вы любите нежные яйца.