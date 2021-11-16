Новий тренд у кулінарії: як приготувати вдома ті самі сирники з TikTok – вірусний рецепт

16 листопада 2021 , 15:19
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Джерело:

тікток prostodietolog

У тікток набирає популярності рецепт сирників. Увесь секрет у незвичній паніровці. Тож гайда експериментувати на кухні разом з Ідеї 24!

Хай там що, але цей рецепт сирників можна уже сміливо назвати вірусним. На численних відео кулінари показують, як їх приготувати хрумкими зовні і дуже ніжними всередині. Ми переконані, цю страву має спробувати кожен. Тим більше, що видається рецепт справді простим.

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Як приготувати сирники з хрусткою скоринкою

Інгредієнти:

  • Сир домашній;
  • Яйця – 1 штука;
  • Рисове борошно – 2 столові ложки;
  • Манна крупа – 2 столові ложки;
  • Ягоди – на ваш смак;
  • Кукурудзяні пластівці – для панірування;
  • Вершкове масло;
  • Щіпка солі;
  • Спеції – на ваш смак.

Спосіб приготування:

  1. Змішайте сир, борошно, манну крупу та яйце. Тоді усе посоліть і добре перемішайте.
  2. З тіста сформуйте кульки, у які покладіть трохи ягід.
  3. Киньте сирники у солену киплячу воду та варіть до готовності.
  4. Тим часом на сковороді обсмажте кукурудзяні пластівці з олією та додайте улюблені спеції.
  5. Готові сирники обсмажте у паніровці.

Смачного!

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Автор: Назарій Сорока