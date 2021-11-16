Как бы там ни было, этот рецепт сырников можно уже смело назвать вирусным. На многочисленных видео кулинары показывают, как их приготовить хрустящими снаружи и очень нежными внутри. Мы убеждены, что это блюдо должен попробовать каждый. Тем более, что кажется рецепт действительно простым.

И еще Вкусно, просто и безвредно: как приготовить дома куриные наггетсы без масла и муки

Как приготовить сырники с хрустящей корочкой

Ингредиенты:

Творог;

Яйца – 1 штука;

Рисовая мука – 2 столовые ложки;

Манная крупа – 2 столовые ложки;

Ягоды – по вашему вкусу;

Кукурузные хлопья – для панировки;

Сливочное масло;

Щепотка соли;

Специи – по вашему вкусу.

Способ приготовления:

Смешайте творог, муку, манную крупу и яйцо. Тогда все посолите и перемешайте хорошо. Из теста сформуйте шарики, в которые положите немного ягод. Бросьте сырники в соленую кипящую воду и варите до готовности. Тем временем на сковороде обжарьте кукурузные хлопья с растительным маслом и добавьте любимые специи. Готовые сырники обжарьте в панировке.

Приятного аппетита!