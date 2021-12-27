Як приготувати вдома хрусткі чебуреки: рецепт з секретним інгредієнтом

27 грудня 2021 , 11:57
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Джерело:

інстаграм Моя кухня

Ми знаємо не так багато людей, які зможуть відмовиться від соковитого, ароматного та з хрусткою скоринкою чебурека. І ще ми точно знаємо, що їх не так складно приготувати вдома, як це видається на перший погляд. Тож зберігайте черговий рецепт до своєї колекції та тіште себе й рідних смачним обідом.

Не сперечаємося, що набагато простіше купити чебуреки по дорозі додому чи замовити доставкою. Але ж куди смачніше, якщо їх приготувати власноруч і додати начинку на свій смак. Тож гайда експериментувати на кухні разом з Ідеї 24!

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Рецепт домашніх чебуреків

Інгредієнти для тіста:

  • 4 склянки борошна (об'єм склянки – 250 мл);
  • 1,3 склянки води (320 мл);
  • 2 столові ложки горілки;
  • 1 яйце;
  • 2 столові ложки рослинної олії;
  • 0,5 чайної ложки солі.

Інгредієнти для м'ясної начинки:

  • 700 грамів фаршу (змішаний);
  • 350 грамів цибулі;
  • 1/3 склянки кефіру;
  • сіль;
  • перець;
  • зелень та часник – на ваш смак.
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Інгредієнти для сирної начинки:

  • 300 грамів твердого сиру;
  • зелень (петрушка та кріп):
  • 2 помідори.

Спосіб приготування:

  1. Закип'ятіть воду із сіллю та олією. В окріп одразу додайте пів склянки борошна, намагаючись розмішати грудочки і дайте охолонути.
  2. Тоді додайте яйце і горілку, усе добре перемішайте. Після цього поступово додавайте борошно і замісіть тісто. Дайте йому настоятися 1 годину.
  3. Розділіть тісто на кульки, розміром з м'ячик для настільного тенісу, та розкачайте на тоненькі коржики.
  4. Фарш розкладіть тонким шаром на одній половині коржика та накрийте другою, зліпивши краї.
  5. Смажте чебуреки в каструлі або сковороді на добре розігрітій олії з двох сторін, до золотисто-коричневого кольору.

Смачного!

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Чебуреки домашні / Фото instagram Моя кухня

Текст публікації Моя кухня:

Чебуреки домашні виходять тоненькі та хрумкі, начинка соковита.

Інгредієнти:
Тісто:

4 ст. борошна (об'єм склянки - 250 мл),
1,3 склянки води (320 мл),
2 столові ложки горілки (саме горілка надає тісту пухирчастість),
1 яйце,
2 ст. ложки рослинної олії,
0,5 чайної ложки солі.

Фарш:

700 г фаршу (змішаний),
350 г цибулі,
1/3 склянки кефіру
сіль,
перець.
зелень та часник якщо любите.

Начинка 2:

Сир (потертий),
зелень (петрушка та кріп),
і в кожен чебурек — тонка скибочка помідора.

Приготування:

Закип'ятити воду із сіллю та олією. Негайно заварити в ній пів склянки муки, намагаючись розмішати грудки, і дайте охолонути.
Потім додати яйце і горілку, перемішати, поступово додаючи борошн|, і вимісити тісто. Дати постояти 1:00.
Розділіть тісто на кульки, розміром з м'ячик для настільного тенісу, розкачайте у коржик завтовшки 1 мм.
Фарш розкласти тонким шаром на одній половині коржика, накрити і зліпити краї.
Смажити домашні чебуреки в каструлі або сковороді на добре розігрітій олії з двох сторін, до золотисто-коричневого кольору.

Смачного!

Автор: Назарій Сорока