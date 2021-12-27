Як приготувати вдома хрусткі чебуреки: рецепт з секретним інгредієнтом

11:57

Ми знаємо не так багато людей, які зможуть відмовиться від соковитого, ароматного та з хрусткою скоринкою чебурека. І ще ми точно знаємо, що їх не так складно приготувати вдома, як це видається на перший погляд. Тож зберігайте черговий рецепт до своєї колекції та тіште себе й рідних смачним обідом.